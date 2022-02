Kanye West arbeitet auch für DONDA 2 mit Marilyn Manson zusammen

Falls irgendwer noch einen weiteren Beweis brauchte, dass Kanye West sich einen Dreck um die Meinungen anderer Leute kümmert: Auch für DONDA 2, den für den 22. Februar angekündigten Nachfolger seines im August 2021 erschienenen Albums DONDA, arbeitet West offenbar mit Marilyn Manson zusammen.

Rockmusiker Manson sorgt seit rund einem Jahr für Schlagzeilen, weil mehrere Frauen ihm körperlichen und physischen Missbrauch vorwerfen. Ex-Freundin Evan Rachel Wood warf ihm jüngst vor, sie während des Videodrehs zum Song „Heart-Shaped Glasses“ 2007 vergewaltigt zu haben.

Dies hielt Kanye West nicht davon ab, für DONDA mit Manson den Song „Jail, Pt. 2“ aufzunehmen und den so genannten „Schockrocker“ auf seine Listening Partys einzuladen. Und auch die öffentliche Kritik an dieser Zusammenarbeit ist West mutmaßlich egal: In einem Interview hat Digital Nas, der als einer der Produzenten auf DONDA 2 fungiert, erklärt, dass Manson weiterhin alles andere als aus West musikalischem und privatem Dunstkreis verschwunden sei.

„Jeden Tag, an dem ich ins Studio gehe, ist Marilyn auch da und arbeitet an ‚Donda 2’“, sagt Digital Nas. Was genau er da macht? „Ye will Marilyn keine Rapbeats produzieren lassen. Er will, dass er spielt, was er möchte – und dann Teile daraus nehmen, samplen und neu verwenden, so wie er es bei seinem Album ‚Yeezus‘ tat“, so Digital Nas weiter. Eine Antwort darauf, warum West weiterhin mit Manson zusammenarbeitet, glaubt Digital Nas auch zu haben: „Yes Standpunkt lautet wohl, dass wir alle Fehler machen. Deswegen trat er mit DaBaby und Manson auf. Er glaubt, dass wir alle Sünder sind. Wir sollen nicht mit dem Finger auf andere zeigen.“

Manson bestreitet die Vorwürfe. Die Verfahren gegen Brian Warner, wie Manson mit bürgerlichem Namen heißt, laufen noch oder stehen bevor.