Kanye West kündigt Veröffentlichungstermin von „Donda2“ an

Foto: Getty Images for Vanity Fair, Rich Fury/VF20. All rights reserved.

Kanye West hat einen Nachfolger seines DONDA-Albums angekündigt. Die Veröffentlichung von DONDA2, so der Titel, ist für Februar geplant. Produziert wird das Album von Rap-Kollege Future. Ye, wie West sich nennt, postete ein Bild mit der Ankündigung, auf dem ein Haus in Flammen zu sehen ist.

Empfehlung der Redaktion Kanye West will nach Russland reisen und Putin treffen

Der Nachfolger des 2021 erschienen Vorgänger-Albums, das nach Yes verstorbener Mutter benannt ist, wäre das erste Sequel in dem zehn Alben umfassenden Werks des Künstlers. Schon Anfang Januar hatte sein Management im „Complex Magazine“ angekündigt, dass er bereits an einem neuen Album arbeite und dieses früher veröffentlicht werde, als viele womöglich erwartet hätten.

Beim ersten DONDA-Album hatte es mehrere Verschiebungen des Veröffentlichungsdatums gegeben, bevor es schließlich im August 2021 veröffentlicht worden war. Darauf waren unter anderem Jay-Z, Playboi Carti, Lil Baby und The Weeknd zu hören. Dass Ye auch mit Marilyn Manson und DaBaby zusammen gearbeitet hatte, sorgte für Kontroversen.

West ist dafür bekannt, Veröffentlichungen oft zu verzögern und endlos an seiner Musik zu basteln – manchmal sogar noch nach deren Erscheinen. Weitere Informationen zum neuen Album DONDA2 wurden vorerst nicht bekannt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ye (@kanyewest)

Zuletzt hatte West vor allem durch seine Romanze mit „Uncut Gems“-Star Julia Fox für Schlagzeilen gesorgt. Zudem soll am 16. Februar die dreiteilige Doku „Jeen-Yuhs – A Kanye Trilogy“ bei Netflix erscheinen. Musikalisch war Ye zuletzt im Januar mit der Single „Easy“ in Erscheinung getreten, in der er sich über den neuen Freund seiner Ex-Frau Kim Kardashian, den Comedian Pete Davidson, auslässt.

DONDA2 soll am 22. Februar 2022 erscheinen.