Kanye West veröffentlicht sein neues Album DONDA diesen Freitag 

Foto: AFP via Getty Images, PATRICK KOVARIK. All rights reserved.

Nachdem Kanye West bereits im vergangenen Jahr verkündet hatte, an einem neuen Album zu arbeiten, machte der US-Rapper es nun offiziell: Seine kommende Platte wird den Namen DONDA tragen und diesen Freitag (23. Juli) veröffentlicht werden.

Werbespot gibt Vorgeschmack auf neuen Song

Im vergangenen Jahr gab der 44-Jährige nicht nur preis, an einem Album zu arbeiten, er veröffentlichte im Juni 2020 auch zusammen mit Travis Scott die Single „Wash Us in Blood“ und ließ Gerüchte bezüglich des Release-Datums der Platte kursieren. Nun kündigte West an, dass DONDA am Freitag (23. Juli) gedroppt wird und es im Zuge dessen zu einem Listening-Event im Mercedes-Benz-Stadium im US-amerikanischen Atlanta kommen wird.

Dazu gab er bereits durch einen 60-sekündigen Apple-Werbespot mit der Sprinterin Sha’Carri Richardson eine Idee, was man von dem kommenden Werk erwarten könne. Denn darin ist sein neuer Track aus dem kommenden Album „No Child Left Behind“ zu hören.

DONDA wird das zehnte Studioalbum des US-Rappers, das über G.O.O.D. Music/Def Jam veröffentlicht wird. Im Oktober 2019 erschien sein Album JESUS IS KING, in dem HipHop-Elemente mit Gospelgesang der „Sunday Service“-Chören kombiniert wurden.