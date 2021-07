Statistik zeigt: Auf diese Automarken stehen Rapper*innen besonders

Kollegah erwähnt am meisten Automarken in seinen Songs

Rap ist dafür bekannt, gern auch den Lifestyle und die materiellen Besitztümer von Künstler*innen zu feiern. Vor allem Autos stehen ganz oben auf der Liste der Statussymbole. Diese sind meist nicht nur in Musikvideos zu sehen, sondern finden auch samt Marke Erwähnung, um sich dadurch zu profilieren. „Uswitch“ ist diesem Phänomen nun statistisch auf den Grund gegangen. Mithilfe der Seite lyrics.com wurde geschaut, welche Automarken von welchen Rapper*innen am häufigsten genannt werden.

Empfehlung der Redaktion Raf Camora veröffentlicht überraschend sein Album ZUKUNFT

Kollegah auf Platz eins

Auf dem ersten Platz ist Kollegah zu finden: Beim Rapper dreht es sich meist um die Marke Mercedes, die der 36-Jährige 33 Mal in seinen Werken nannte. Mercedes ist mit über 16.000 Erwähnungen sogar die meistgenannte Automarke in Rapsongs – gefolgt von Lamborghini auf Platz zwei mit 9.500 Erwähnungen. Allein Noah erwähnt die Marke 18 Mal in seinen Songs. Bentley kommt mit 8.400 Benennungen auf Platz drei, dessen größter Fan scheinen die Migos-Rapper mit 16 Erwähnungen zu sein. Aber auch Lil Wayne erwähnte die Automarke elfmal für seine Songs – Nicki Minaj nannte Bentley immerhin in vier Songs.

Besonders interessant dabei: Kollegah landet gleich zweimal im Ranking jener Rapper, die gern von Automarken sprechen. Von den insgesamt rund 7.200 Nennungen der Marke Ferrari, ist der Deutschrapper für 17 davon verantwortlich. Porsche sicherte sich im Rap die Nummer fünf mit ca. 6.800 Songplatzierungen, während sich BMW mit ca. 5.800 Platz 6 und Audi mit 4.000 Nennungen Platz sieben ergatterten. Erst auf Platz zehn ist Rolls-Royce mit ca. 2.500 Nennungen zu finden, Missy Elliott ist für fünf Erwähnungen verantwortlich.