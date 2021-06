Kanye West veröffentlicht erstes Yeezy-Gap-Kleidungsstück an seinem 44. Geburtstag

Foto: AFP via Getty Images, ANGELA WEISS. All rights reserved.

Am Dienstag (08. Juni) feierte Kanye West seinen 44. Geburtstag und wollte dabei offenbar auch seine Fans beschenken. Der US-Rapper erlaubte einen ersten Blick auf die Yeezy-Gap-Linie und kündigte an, dass diese ab jetzt vorbestellbar sei.

Yeezy tut sich mit Gap zusammen

Die Pläne für eine Yeezy-Gap-Linie wurden bereits im Juli 2020 angekündigt, nachdem der Künstler seine zehnjährige Partnerschaft mit Adidas beendet hatte. Nun folgten Bilder des ersten Kleidungsstücks, die der Rapper aus Georgia zusammen mit Gap designte. Eine babyblaue Puffjacke, in der man Kanye West in den letzten Wochen bereits in Los Angeles herumlaufen sah.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von fonzbentley (@fonzbentley)

Die weit geschnittene Jacke ist aus recyceltem Nylon und ohne Reißverschluss angefertigt worden. Diese kann man ab jetzt online für 200 US-Dollar (umgerechnet rund 165 Euro) vorbestellen, die Auslieferung soll jedoch erst am Herbst dieses Jahres starten. Ob die Jacke das einzige Kleidungsstück der Linie bleiben wird oder ob noch weitere Teile erscheinen, ist derzeit noch ungeklärt. Doch mit der Zusammenarbeit mit Gap soll ein Traum für den US-Rapper in Erfüllung gehen. So sagte er bereits 2015 gegenüber „The Cut“ aus, gerne der leitende Kreativdirektor von Gap werden zu wollen.

Einer meiner Träume war es, der leitende Kreativdirektor von Gap zu sein. Ich würde gerne der Steve Jobs von Gap sein…[Ich will] die volle kreative Kontrolle von Heidi Slimane über Gap.

Neues Album wird angekündigt

Bei der Fashion-Ankündigung blieb es aber nicht. So gab der Manager des Rappers Abou „Bu“ Thiam auf Twitter an, dass man auch ein neues Studioalbum von Kanye West zu erwarten habe. Damit soll das zehnte Studioalbum von Kanye West erscheinen, wann genau dieses veröffentlicht wird, blieb jedoch ungenannt.

2019 veröffentlichte Kanye West sein Album JESUS IS KING, auf dem insgesamt elf Songs und zahlreiche Features enthalten sind – unter anderem mit Ty Dolla $ign.