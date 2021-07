Normani und Cardi B kommen für „Wild Side“ zusammen (Musikvideo)

Am Freitag (16. Juli) erschien Normanis neue Single „Wild Side“ mit Rap-Ikone Cardi B. Nachdem Normani bereits in Cardi Bs Musikvideo zu „WAP“ zu sehen war, arbeiteten die beiden Künstlerinnen nun erneut zusammen.

Die R&B-Sängerin aus Atlanta erhielt bereits mehrfach Platinauszeichnungen für ihre Singles und ist für ihre Performances sowohl live als auch in Musikvideos bekannt. Wenig verwunderlich ist, dass auch für „Wild Side“ Sean Bankhead die Choreografie übernahm, der bereits mit Größen wie Beyoncé und Britney Spears zusammenarbeitete. Passend zur lyrischen Darstellung der weiblichen Begierde zeigt Normani ihr Talent im Tanz.

Ain’t no „If, ands, buts and maybes“

Don’t be laid up in that shit likе you lazy

I need you to roll up in that shit like you skatin‘

Baby, ain’t no hold up, I’m that shit, I hate waitin’“