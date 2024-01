Alligatoah veröffentlicht No-Angels-Cover von neuem Album OFF

Alligatoah interpretiert einen 2000er-Hit auf Metal-Art neu.

Nachdem Alligatoah während seiner letzten Show der „ReTour“-Konzertreihe in Köln Andeutungen zu einem möglichen Karriereende gemacht hatte, begannen viele Fans, über die Wahrhaftigkeit dieser Aussagen zu spekulieren. Am 3. Dezember 2023 überraschte er dann mit der Veröffentlichung seiner neuen Single „SO RAUS“, die er zusammen mit dem Sänger von Limp Bizkit, Fred Durst, aufnahm.

Zweite Metal-Auskopplung

Jetzt veröffentlicht Alligatoah eine weitere Single seiner kommenden Platte OFF und covert mit „Daylight“ die No Angels. Mit seiner Rock-Metal-Interpretation des 2000er-Hits „Daylight In Your Eyes“ wagt er was Neues. Es liegt also nahe zu erwarten, dass der Deutsch-Rapper mit OFF nun ein Metal-Crossover-Album veröffentlichen wird.

Hier kommt ihr zum „Daylight“-Video:

Auf das gesamte Werk müssen die Fans des Rappers bis zum 22. März 2024 warten. Dann erscheint Alligatoah siebtes Studioalbum, das auch schon vorbestellt werden kann.