Kylie Minogue träumt von Zusammenarbeit mit Madonna

Die Australierin könnte sich sowohl eine Single als auch Live-Shows mit Madonna vorstellen: „Die Hütte würde beben“.

Können wir demnächst einen gemeinsamen Song oder sogar mehr von Kylie Minogue und Madonna erwarten? Wenn es nach der australischen Sängerin Kylie Minogue geht, dann ja! Dies teilte sie am Rande des KTUphoria Festivals in New York mit, bei dem sie als Headlinerin auftrat. Außerdem brachte Minogue die Möglichkeit einer baldigen US-Tournee ins Spiel.

Kylie Minogue: „Die Hütte würde beben“

In einem Interview angesprochen auf ihre zukünftigen Pläne, gab Minogue ein paar Einblicke dazu, was sie demnächst vorhat. Eine Tour durch die Vereinigten Staaten schloss sie dabei nicht aus. „Ich würde es lieben“, so die „Can’t Get You Out Of My Head“-Sängerin. „Und ich denke, die Zeit ist reif. Da, ich habe es gesagt. Nun werden wir unser Bestes tun, damit es auch passiert“, führte sie weiterhin aus.

Im Anschluss kam Minogue auf eine mögliche Zusammenarbeit mit anderen Artists zu sprechen – konkret wurde sie im Gespräch gefragt, wie sie in Bezug zu einer gemeinsamen Sache mit US-Popikone Madonna stehen würde. Enthusiastisch antwortete die Musikerin darauf: „Auf jeden Fall! […] Sie ist gerade auf Tour. Ich habe Madonnas Nummer zwar nicht, aber wenn sie und ich in der gleichen Stadt wären, wäre das großartig. Die Hütte würde beben. Wir müssten wahrscheinlich vorher Warnungen rausgeben!“ Schon seit ihrer Teenager-Zeit sei Madonna ein Vorbild für Minogue, die schon als 16-Jährige zu den Songs von Madonna in ihrem Schlafzimmer tanzte.

Erst kürzlich veröffentlichte Madonna gemeinsam mit Sam Smith die Single „Vulgar“. Und Kylie Minogue zeigt aktuell im Duett mit Jessie Ware, dass sie Electro-Pop weiterhin bestens beherrscht. Zudem feiert sie mit ihrem neuen Song „Padam Padam“ ihren ersten Top-10-Hit seit mehr als einer Dekade. Im September soll dann auch das dazugehörige Album TENSION erscheinen.