Mac Miller: Das erwartet uns mit dem Album BALLOONERISM

Mit „5 Dollar Pony Rides“ kommt bereits am 9. Januar ein erster Vorgeschmack der posthum erscheinenden LP heraus.

Mac Millers BALLOONERISM soll am 17. Januar – zwei Tage vor dem eigentlichen Geburtstag des 2018 verstorbenen Rappers – herauskommen. Jetzt wurde die Tracklist des Albums bekannt gegeben.

SZA wird auf der Platte vertreten sein

Der Instagram-Account „92tilinfinity“, geführt von Mac Millers Nachlass, enthüllte am 7. Januar die offizielle Liste der Songs des posthum erscheinenden Werkes, bestehend aus 14 Titeln. Als Features wird auf dem zweiten Song von BALLOONERISM („DJ´s Chord Organ“) SZA aufgeführt. Zudem wird auch Mac Millers Alter Ego, Delusional Thomas, auf einem Track namens „Transformations“ dabei sein.

Tracklist von BALLOONERISM:

Tambourine Dream DJ’s Chord Organ – feat. SZA Do You Have a Destination? 5 Dollar Pony Rides Friendly Hallucinations Mrs. Deborah Downer Stoned Shangri-La Funny Papers Excelsior Transformations – feat. Delusional Thomas Manakins Rick’s Piano Tomorrow Will Never Know

Nach CIRCLES die nächste posthum veröffentlichte LP

Im November 2024 wurde das Erscheinen der neuen Platte bei Tyler, the Creators Festival Camp Flog Gnaw Carnival erstmals angeteasert. Kurz darauf verkündete der Mac-Miller-Nachlass via Instagram dann offiziell, dass 2025 nach dem 2020 erschienenem CIRCLES nun ein zweites Werk posthum herauskommt: „Wir glauben, dass das Projekt sowohl die Bandbreite seines musikalischen Talents als auch seine Unerschrockenheit als Künstler unter Beweis stellt“, so der Nachlass.

Inoffizielle Versionen des Albums kursierten schon seit Jahren im Internet – einige Songs sollten Fans deswegen schon bekannt sein. „Funny Papers“, „Do You Have a Destination?“ und „Tomorrow Will Never Know“ gehören zum Beispiel zu Favoriten der Fans, während „Shangri-La“ und „Rick’s Piano“ zu den ungehörten Überraschungen des Werks zählen sollten.

Zusammen mit der Tracklist wurde bekannt gegeben, dass die erste Singleauskopplung „5 Dollar Pony Rides“ bereits am 9. Januar herauskommen wird. Hierzulande wohl um 18 Uhr.