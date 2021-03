Mumford & Sons: Gitarrist Winston Marshall unterstützt rechtsgerichteten Autor Andy Ngo

Winston Marshall, der Banjospieler und Leadgitarrist der Grammy-ausgezeichneten britischen Band Mumford & Sons, wurde in den sozialen Medien angeprangert, nachdem er seine Unterstützung für den umstrittenen rechten Schriftsteller Andy Ngo getwittert hatte.

In einem inzwischen gelöschten Tweet gratulierte Marshall dem Autor zur Veröffentlichung seines neuen Buches „Unmasked“. Der Inhalt des Buches soll die Leser*innen „ins Innere von ANTIFAs radikalem Plan zur Zerstörung der Demokratie“ führen und die „Geschichte der gewalttätigen und extremistischen Polit-Bewegung“ näher beleuchten. „Endlich hatte ich Zeit, Ihr wichtiges Buch zu lesen. Sie sind ein mutiger Mann“, schrieb Marshall. Der Musiker fügte auch ein Foto des Covers von Ngos Buch hinzu.

Twitter-Nutzer reagierten schnell auf Marshalls Tweet und verdeutlichten, dass sie nichts von seiner öffentlichen Unterstützung für Ngo hielten.

A dumbfounding endorsement of fascism. Shame, I really liked that one song a while ago.

Well we learned that just because you may read music, doesn’t mean you can process American reality. #WinstonMarshall #AndyNgo #mumfordandsons

I never really cared for #mumfordandsons. They’re pretentious, they’re insincere and in authentic, they are vapid while simultaneously ripping off Shakespeare. And now add in their politics. Time has proven me correct. #winstonmarshall

— CAPJR – Biden won. Get over it – 100 (@CAPJR100) March 7, 2021