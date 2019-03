Video: Mumford & Sons covern Nine Inch Nails „Hurt“

Winston Marshall, Ben Lovett, Marcus Mumford und Ted Dwane besuchen die SiriusXM Studios am 26. September 2018 in New York.

Mumford & Sons haben während ihres Konzerts in Cleveland, Ohio am Sonntagabend den Nine-Inch-Nails-Song „Hurt“ gecovert. Damit verneigten sich die Folk-Rocker um Sänger Marcus Mumford etwas überraschend vor einem der größten musikalischen Söhne der Gastgeberstadt: Trent Reznor.

Marcus Mumford stimmte „Hurt“ in der ausverkauften Quicken Loans Arena im Stile Johnny Cashs 2002er-Coverversion als Ballade an. Im Laufe des Vortrags baute sich eine Klimax auf, die zum Schluss zu tosendem Applaus des Publikums führte. Schaut Euch einen Fan-Videomitschnitt der Einlage hier an:

„Hurt“ findet sich in der Original-Version auf Nine Inch Nails zweitem Album THE DOWNWARD SPIRAL, das am vergangenen Freitag, dem 8. März, sein 25. Jubiläum feierte.

Mumford & Sons werden im Mai vier Arena-Konzerte in Deutschland geben. Die Termine hier im Überblick:

01.05.2019 München – Olympiahalle

11.05.2019 Berlin – Mercedes-Benz-Arena

13.05.2019 Frankfurt – Festhalle

15.05.2019 Köln – Lanxess Arena

Mumford & Sons‘ viertes Album DELTA ist am 16. November 2018 erschienen.