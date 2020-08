Mehr Anti-Trump-Songs? Neil Young kündigt neue EP THE TIMES an

Zuletzt hatte Young den „LIVING WITH WAR“-Titel „Lookin‘ For A Leader“ zum Anti-Trump Song umgeschrieben. Die Originalversion des Songs erschien 2006 und war ursprünglich als Kritik an dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush und seiner Administration zu verstehen. Die Neuinterpretation lobt jetzt Barack Obama sowie die „ Black Lives Matter “-Bewegung, und ruft die US-Bürger*innen außerdem zum Wählen auf. Selbstverständlich konnte sich Young auch den ein oder anderen Seitenhieb gegen Donald Trump nicht verkneifen. So heißt es in dem Track zum Beispiel: „America has a leader building walls around our house / He don’t know Black Lives Matter/ And we got to vote him out.“