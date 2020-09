Neu bei Amazon Prime Video: Die besten Serien & Filme im September 2020

Foto: Filmstarts, The Boys. All rights reserved.

Amazon Prime Video ändert seine Mediathek kontinuierlich. Wir haben uns das Programm angeschaut und die wichtigsten Inhalte für den August zusammengestellt. Los geht’s mit dem Überblick:

Hier sind die wichtigsten Neuheiten im September 2020

Serien

The Boys (Staffel 2)

Start: 4. September 2020

Die satirische, systemkritische und blutige Herangehensweise der Serie „The Boys“ an den Superhelden-Hype der letzten Jahre ist bereits bei der ersten Staffel gut angekommen. Nun geht es in die nächste Runde: „Die Jungs“ müssen als gesuchte Kriminelle untertauchen und werden von „den Supes“ (also den Superhelden) gejagt – möchten aber dennoch den Kampf gegen den Multimilliarden-Dollar-Konzern Vought Studios weiterführen, der die komplette Kontrolle über „The Seven“ inne hat. Während Homelander (Anthony Starr) versucht, die Macht komplett an sich zu reißen, stellt sich ihm jemand unwissentlich in den Weg: Newcomerin Stormfront (Aya Cash). Die ersten drei Folgen der zweiten Staffel werden von Amazon Prime zum Start veröffentlicht, die restlichen fünf Episoden können wöchentlich abgerufen werden.

Deutschland89

Start: 25. September 2020

Nach „Deutschland83“ und „Deutschland86“ startet am 25. September 2020 die letzte Staffel der Trilogie auf Amazon Prime. In „Deutschland89“ steht Martin Rauch (Jonas Nay) nach dem Mauerfall vor der absoluten Leere – durch die friedliche Revolution haben der DDR-Spion und seine Kolleg*innen ihre Heimat verloren und müssen sich nun fragen, wie es für sie weitergehen soll: Zum KGB wechseln? Sich absetzen? Oder sich den feindlichen Mächten anschließen und einen Neustart machen? Schnell merken alle Beteiligten, dass Chancen und Risiken in diesen aufreibenden Zeiten Hand in Hand gehen…

Doom Patrol (Staffel 2)

Start: 28. September 2020

Während der ersten Staffel der DC-Serie „Doom Patrol“ mochten sich einige Zuschauer*innen fragen: Ist es eine Gruppe von Superheld*innen oder eher eine Selbsthilfegruppe? Auch in der zweiten Season müssen sich die Mitglieder*innen ihren eigenen Dämonen stellen, während sie dazu auch noch den Verrat von The Chief verarbeiten müssen. Doch eins hält die labile Truppe zusammen: Die tragende Verantwortung über ihr jüngstes Mitglied Dorothy Spinner (Abigail Shapiro), deren Superkräfte zwar noch geheim sind, aber dennoch die gesamte Welt zerstören könnten.