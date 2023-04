„Bye, Bye Kummer“: Felix Kummer veröffentlicht Doku über seine Solo-Karriere

Am 5. Mai 2023 erscheint die dreiteilige Dokumentation „Bye, Bye Kummer“. Dafür wurde die Solo-Karriere des Kraftklub-Sängers Felix Kummer begleitet.

Am 5. Mai 2023 erscheint die dreiteilige Dokumentation „Bye, Bye Kummer“, die die Solo-Karriere des Kraftklub-Sängers Felix Kummer begleitet. Am 10. Oktober 2019 veröffentlichte er sein Album KIOX. Das Ganze wird in der ARD-Mediathek zu sehen sein. Das rbb-Fernsehen zeigt die erste Folge am 9. Mai, die zweite eine Woche später am 16. Mai, jeweils um 23:30 Uhr. Die dritte und letzte Folge wird dort in der Nacht vom 24. auf den 25. Mai um 0 Uhr zu sehen sein.

Die erste Folge soll die frühe Phase der KIOX-Produktion des Chemnitzers, sowie die Zeit nach dem Release behandeln. In der zweiten Folge werden laut Pressemitteilung die Frustrationen, mit denen sich Artists und Fans gleichermaßen im Zuge der Corona-Pandemie gegenübergestellt sahen, thematisiert. Konzert-Termine mussten verschoben, strenge Einlassbeschränkungen eingehalten werden, heißt es weiter. Um die letzten beiden Live-Shows in der Berliner Wuhlheide soll es in der dritten Folge der Dokumentation gehen.

Nach rund fünfjähriger Pause erschien im September 2022 Kraftklubs viertes Album KARGO.