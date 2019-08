Gurr: Das Berliner Duo kündigt Europa-Tour an

Gurr aus Berlin haben eine Europa-Tour angekündigt. Auf ihrer Tour wird die Band Halt in Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und Deutschland machen. Im Rahmen dessen werden sie unter anderem die EP SHE SAYS und ihr Debütalbum IN MY HEAD einem internationalen Publikum präsentieren.

Gurr veröffentlichten am 14. Oktober 2016 ihr Debütalbum IN MY HEAD. Am 5. April 2019 erschien ihre aktuelle EP SHE SAYS. Hier unsere Rezension zu SHE SAYS.

Produziert wurde ihr aktuelle EP vom New Yorker Produzenten Matthew Molnar, der unter anderem Sunflower Bean produziert hat, und dem Berliner Tobi Kuhn. Andreya von Gurr erklärt, wie es zu dem Kontakt mit Molnar gekommen ist:

„Wir haben Sunflower Bean beim Latitude Festival in Großbritannien kennengelernt und sie gefragt, wer ihr Album „Human Ceremony“ produziert hat, weil es so retro und modern klingt. Sie haben den Kontakt zu Matthew dann hergestellt und wir haben ihn nach Berlin geholt, um mit uns aufzunehmen.“

Alle Tour-Termine von Gurr 2019 findet Ihr hier:

01.10.2019 London – The Lexington, UK

12.10.2019 Amsterdam – Melkweg, NL

13.10.2019 Düsseldorf – New Fall Festival, DE

19.10.2019 Bristol – Simple Things, UK

03.11.2019 Schorndorf – Manufaktur, DE

04.11.2019 Lausanne – Le Romandie, CH

05.11.2019 Zürich -Bogen F, CH

06.11.2019 Linz – Kapu, AT

07.11.2019 Vienna – Europavox, AT

10.11.2019 Paris – Supersonic, FR

17.12.2019 Munich – Hansa 39, DE

18.12.2019 Dresden – Groovestation, DE

19.12.2019 Berlin – Columbia Theater, DE