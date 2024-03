Oasis feiern 30 Jahre „Supersonic“ mit Neuveröffentlichung

Die Single wird zum Jubiläum auf CD und Vinyl neu herausgebracht.

„Supersonic“ von Oasis erschien am 11. April 1994. Es war die Debütsingle der britischen Gruppe, die später auch Teil ihres ersten Studioalbum DEFINITELY MAYBE war. Zum 30-jährigen Jubiläum des Tracks wird es eine Wiederveröffentlichung als physische Single geben.

„Supersonic“ auf CD und limitierter Vinyl

Liam Gallagher teilte auf seinem Instagram-Kanal die Ankündigung: „Um 30 Jahre Supersonic zu feiern, wird die Original-CD-Single und eine limitierte, perlmuttfarbene und nummerierte 7″-Version am 12. April 2024 veröffentlicht werden.“

Auch auf dem X-Account von Oasis wurde die Jubiläumsversion der Single vermeldet – gemeinsam mit Bildern der physischen Exemplare.

Vorbestellen lässt sich die Neuveröffentlichung von „Supersonic“ hier – auf der Band-Website. Zusätzlich zum 30-jährigen Jubiläum des Oasis-Debütalbums hat Noah Gallagher eine Neuauflage der Platte angekündigt, welche auch noch in diesem Jahr erscheinen soll.