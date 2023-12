Kanye West: Details zum neuen Album „Vultures“ mit Ty Dolla Sign

Kanye West und Ty Dolla Sign sollen kurz vor der Veröffentlichung ihres Albums „Vultures“ stehen

Fans von Kanye West und Ty Dolla Sign warten bereits seit längerem auf das Kollabo-Album der beiden Rapper. Wie unter anderem die deutsche Rapseite „hiphop.de“ berichtet, dürfte es bald soweit sein.

Bei einem Listening Event in Miami am 11. Dezember 2023 präsentierten die beiden ihre neue Musik – und das unter anderem mit Unterstützung von Kanyes Tochter North West, die mit ihrem Vater einen Song performte. Zu sehen gibt es das hier:

Tracklist und Gaststars

Einige Details von „Vultures“, so laut mehreren Medienberichten der Titel des Albums, waren bereits zuvor bekannt. Unter anderem veröffentlichte Ty Dolla $ign auf seiner Instagram-Foto die vermutliche Tracklist des Albums. Diese beinhaltet 17 Titel, darunter „Everybody“, „Back To Me“, „Fuk Sumn“, „Drunk“, „Worship“ und „Unlock“.

Wie außerdem durch West selbst bekannt wurde, nutzt der Song „Everybody“ ein Zitat des gleichnamigen Backstreet-Boys-Songs. Laut dem US-Magazin Variety sind darauf auch Charlie Wilson und Lil Baby vertreten. West selbst soll vor kurzem in einem Restaurant in Miami mehrere Songs angespielt haben – darunter den Song „River“, auf dem Young Thug zu hören ist. Auf „Paid“ soll hingegen Future vertreten sein. Ein Mitwirken von Produzent und Rapper Timbaland sei ebenfalls möglich, der Titel „Timbo Freestyle“ könnte darauf hindeuten. Auf der Wikipedia-Seite des Albums liest man außerdem, dass auch Features mit James Blake, Leon Bridges, Nicki Minaj, Bump J und Lil Dunk, Playboy Carti, Freddie Gibbs, Offset und Quavo zu hören sind.

US-Magazin über „Vultures“: „Durchgehende Klanglinie“

„Variety“ zog nach der Listening Party folgendes Fazit: „‚Vultures‘ ist ein Album, das eine durchgehende Klanglinie zu haben scheint, mit zupfenden Synthie-Bässen und einem galoppierenden Tempo. West und Ty lassen viel Platz für Gastmusiker, und davon gibt es reichlich. Nicki Minaj liefert eine Strophe auf der mit Spannung erwarteten fertigen Version von ‚New Body‘, während Gibbs einen aufsehenerregenden Gastauftritt auf „Back to Me“ hat, das von Wests langjährigem Kollaborateur 88-Keys produziert wurde. In letzterem Song zitieren sie einen Clip aus dem Film ‚Dogma‘, in dem Co-Star Jason Mewes sagt: ‚Schöne Frauen mit großen Titten fallen nicht einfach vom Himmel, weißt du‘, was West immer wieder wiederholt.“

Releasedatum und Bandname

Die Zusammenarbeit der beiden soll den Projektnamen ¥ $ tragen – das Yen-Zeichen steht indes für Ye (wie sich Kanye West mittlerweile nennt), das Dollarzeichen für seinen Kollegen. Ein offizielles Releasedatum ist bis dato nicht bekannt, viele spekulieren über eine Veröffentlichung am 15. Dezember 2023.