Kanye Wests neues Albumcover soll rechtsextremer Band Burzum ähneln

Wests Artwork erinnert viele an die Ästhetik der rechtsextremen Black-Metal-Band Burzum

Das neue Gemeinschaftsalbum von Kanye West und Ty Dolla Sign „Vultures“ steht in den Startlöchern – und sorgt bereits vor seiner Veröffentlichung für jede Menge Wirbel. Zuletzt etwa wegen des Coverartworks, denn dieses erinnert viele an die Ästhetik der norwegischen Black-Metal-Band Burzum. Warum dies brisant ist: Deren Mastermind Varg Vikernes saß nicht nur wegen Mord am Musiker Øystein „Euronymous“ Aarseth im Gefängnis, sondern gilt als rechtsradikal.

Wie unter anderem „Diffus“ berichtet, nutzt West für sein Coverartwork ein Kunstwerk von Caspar David Friedrich – der Albumtitel „Vultures“ ist dabei in Frakturschrift zu sehen. Einige sehen hier eindeutige Parallelen zu Burzum, die einige ihrer Artworks sowohl in puncto Schriftbild als auch in Sachen Motiven ähnlich gestalteten. Auch die West gewidmete Seite „Donda Times“ griff die Ähnlichkeit in einem Tweet auf.

Kanye West und das Burzum-Sample

Es ist nicht das erste Mal, dass der Rapper mit Burzum in Verbindung gebracht wird. Auf dem 2016 erschienen Song „Pussy Print“ von Gucci Mane feat. Kanye West ist ein Sample des Burzum-Tracks „Rundgang um die transzendentale säule der singularität“ zu hören. West wird bei diesem Song als Songwriter, aber nicht als Produzent genannt.

Auch sonst provoziert West in letzter Zeit einmal mehr mit fragwürdigen Aktionen: Bei der Listening-Party für sein kommendes Album „Vultures“ trug der Musiker vor kurzem eine schwarze Kapuze trug Ku-Klux-Klan-Style, die lediglich Löcher für seine Augen ließ. Er hatte im vergangenen Jahr auch immer wieder mit umstrittenen, teils als antisemitisch aufgefassten Aussagen für Empörung gesorgt – und zwar so heftig, dass mehrere Firmen wie Adidas die Zusammenarbeit mit ihm beendeten.