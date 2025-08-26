Oasis feiern Kanada-Comeback: Highlights & Setlist der Toronto-Konzerte

von 
Oasis live in Cardiff

Oasis live in Cardiff  |  Am Wochenende setzten Oasis ihre Tour in Nordamerika fort – hier alle Infos dazu

Foto: WireImage. Samir Hussein. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Noel und Liam Gallagher starteten den Nordamerika-Part ihrer Reunion-Tour in Toronto mit neuem Intro-Song.

Oasis’ „Live’25“-Reunion Tour geht in die nächste Etappe: Am 24. und 25. August spielten die britischen Brüder ihre ersten Nordamerika-Termine im kanadischen Toronto. Erfahrt hier, was es bei den zwei Gigs zu erleben gab.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Stimmung trotz Regen: Fans feiern bis zur letzten Zugabe

Die Shows markierten die ersten Auftritte in Kanada seit 17 Jahren. Dementsprechend gut drauf waren die Fans im ausverkauften Rogers Stadium. Selbst als es während „Stand By Me“ zu regnen begann, ließ sich die Menge nicht vom Feiern und Mitsingen abhalten. Am Ende des Abends waren zwar alle klitschnass, doch weder Oasis noch die Fans ließen sich von dem Wetter die Stimmung verderben, stattdessen wurde bis zum Ende, einschließlich Zugabe, mitgesungen.

Oasis live: Klassiker aus den 90ern dominieren die Setlist

Die Band spielte einen Querschnitt ihres gesamten Repertoires: Sechs Songs aus ihrem Debütalbum DEFINITELY MAYBE, acht aus dem beliebten zweiten Album (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? und noch viele weitere aus ihrer gesamten Karriere. Mit wenigen Ausnahmen aus ihrer 2000er-Ära spielten sie hauptsächlich Publikumslieblinge aus ihrer Blütezeit in den 1990er-Jahren.

Cage The Elephant eröffneten die Abende in Toronto

Zuvor heizte die Vorband Cage The Elephant das Stadion mit ihrem eigenen 11-Song-Set auf. Darunter waren selbstverständlich ihre drei größten Hits: „Ain’t No Rest For The Wicked“, „Shake Me Down“ und „Come a Little Closer“.

Sawmills Studio: Die Mühle, die Oasis berühmt machte, steht zum Verkauf
„Definitely Maybe“: 11 Fakten über das Artwork des Oasis-Debüts
Oasis-Tour 2025: Fans fordern Setlist-Variationen – Noel bleibt stur

Verneigung vor Neil Young

Bevor sie kurz vor 21 Uhr die Bühne betraten, spielte die Band aber nicht nur ihren inzwischen seit über einem Jahrzehnt eingesetzten Intro-Song „F—in’ in the Bushes“ (2000), sondern auch „Rockin’ in the Free World“ der kanadischen Rocklegende Neil Young — eine Art Tribut für ihren Besuch in Kanada.

Nächste Stopps der „Live’25“-Tour in Nordamerika

Die nächsten Tour-Stopps des Nordamerika-Ärmels führen die britische Band nach Chicago, East Rutherford in New Jersey, Los Angeles und Mexiko-Stadt.

Oasis. 100 Seiten: Das Porträt der Britpop-Ikonen – die Biografie für alle Fans (Reclam 100 Seiten)
Oasis. 100 Seiten: Das Porträt der Britpop-Ikonen – die Biografie für alle Fans (Reclam 100 Seiten) Für € 12,00 bei Amazon kaufen

Oasis in Toronto: Diese Songs haben sie gespielt

  1. Rockin‘ in the Free World (Intro, Neil-Young-Song)
  2. F—in’ in the Bushes (Intro)
  3. Hello
  4. Acquiesce
  5. Morning Glory
  6. Some Might Say
  7. Bring It On Down
  8. Cigarettes & Alcohol
  9. Fade Away
  10. Supersonic
  11. Roll With It
  12. Talk Tonight
  13. Half The World Away
  14. Little By Little
  15. D’You Know What I Mean?
  16. Stand by Me
  17. Cast No Shadow
  18. Slide Away
  19. Whatever
  20. Live Forever
  21. Rock ’n’ Roll Star
  22. The Masterplan
  23. Don’t Look Back in Anger
  24. Wonderwall
  25. Champagne Supernova

Themen aus dem Artikel:

oasis Toronto
Artikel Teilen