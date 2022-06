Paul McCartney: Show beim Glastonbury Festival mit Musikvideo von Johnny Depp polarisiert

Paul McCartney zeigte während seines Auftritts als Headliner beim Glastonbury Festival am 25. Juni 2022 einen Clip von Johnny Depp. Die Meinung dazu waren geteilt. Ihr findet einen kurzen Mitschnitt des Auftritts und die Reaktionen der Nutzer weiter unten.

Depp spielte in dem Video zu McCartneys Song „My Valentine“ von 2012 mit und war neben der Schauspielerin Natalie Portman zu sehen. Dasselbe Material verwendete McCartney bereits bei seiner jüngsten US-Tournee. Diese fiel zeitlich mit Depps Gerichtsverhandlung mit seiner Ex-Frau Amber Heard zusammen.

Lob und Kritik

Zahlreiche Fans bejubelten den Leinwand-Auftritt des 59-jährigen Schauspielers auf dem Bildschirm in Glastonbury. Im Netz sorgte die Aktion jedoch auch für Kritik. Während manche Nutzer*innen das visuelle Stilmittel befürworteten und an Johnny Depps Unschuld glauben, kritisierten andere die Darstellung während des Auftritts. Eine Userin bezeichnete es als „einen Schlag in das Gesicht für weibliche Opfer von häuslicher Gewalt“.

Hier seht ihr den Auftritt von Paul McCartney

Johnny Depp on the big screen Saturday night during Paul McCartney's performance of 'My Valentine' at Glastonbury

Hier die Kommentare der Nutzer

Some people are upset because #JohnnyDepp was on the screen at #Glastonbury. Whether you like him or not, he's a victim of a hoax by his ex-wife and her freeloader friends. He's not an abuser!

— Sarah (@__Sarah78) June 26, 2022

Featuring Johnny Depp was a real slap in the face to female victims of domestic violence.

For anyone who says Johnny Depp is innocent remember that he wasn't the one on trial. And I suggest searching for the texts he sent to Paul Bettany to get a taste of the man he is. Wish @glastonbury had stopped this. And @PaulMcCartney can do one.

Thank you Sir Paul McCartney Hope Johnny Depp will play there next year

Paul McCartney live

Am Samstag (25. Juni) schrieb Paul McCartney Geschichte als erster Musiker, der im Alter von 80 Jahren beim Glastonbury Festival auftrat. Doch damit nicht genug – er hatte auch einige prominente Gäste dabei, die beim Publikum für Begeisterung sorgten: Bruce Springsteen und Dave Grohl. Vor allem Letzterer sorgte für einen denkwürdigen Moment, denn es war der erste Live-Auftritt des Foo-Fighters-Sängers nach dem Tod von Bandkollege Taylor Hawkins, der genau drei Monate zuvor, am 25. März, im kolumbianischen Bogotá verstorben war.