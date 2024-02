Erstes Foto vom Jacko-Biopic „Michael“ mit Jaafar Jackson

Michael Jacksons Neffe hat eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Musiker.

Ein Blick auf das Szenenbild aus „Michael“ könnte manchen glauben lassen, dass der King of Pop persönlich zurückgekehrt ist. Doch hinter der verblüffenden Ähnlichkeit verbirgt sich nicht eine KI-Version von Michael Jackson, sondern sein Neffe Jaafar Jackson. Mit kaum Schauspielerfahrung übernimmt er die Hauptrolle in diesem Filmprojekt, das am 18. April 2025 in den Kinos starten soll.

Jaafar Jackson, der Sohn von Jermaine Jackson, dem älteren Bruder des 2009 verstorbenen Musikers, wurde für die Rolle seines Onkels nach einem Casting ausgewählt. Das erste veröffentlichte Foto aus dem Film zeigt den 27-Jährigen in dem „Man in the Mirror“-Look der von der „Dangerous World Tour“ bekannt ist.

Zum Vergleich – Michael Jackson während seiner Tournee, Anfang der 1990er Jahre:

Erfahrene Filmemacher für das Biopic

Der schlicht mit „Michael“ betitelte Film will die Triumphe und Tragödien des Musikers zeigen. Dabei werde „seiner menschlichen Seite und persönlichen Problemen bis hin zu seinem nicht zu leugnenden kreativen Genie“ Raum gegeben, wie es in einer Mitteilung heißt.

Regie führt Antoine Fuqua, der zuletzt die Dokumentation „What’s My Name: Muhammad Ali“ (2019) sowie „Rob Peace“ drehte, der bald Premiere feiert . Produzent des Michael-Jackson-Films ist Graham King, der unter anderem am Queen-Film „Bohemian Rhapsody“ (2018) beteiligt war.

Das Drehbuch liefert John Logan, der neben zwei „James Bond“-Filmen auch „Gladiator“ (2000) schrieb und bereits dreimal mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.