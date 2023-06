Pulp bringen alte Singles neu heraus – und einen eigenen Tee

Zeilen wie „Dance, and drink, and screw because there's nothing else to“ sind auf der Verpackung zu finden.

Pulp haben ihren eigenen Tee auf den Markt gebracht. Gleichzeitig kündigte die Britpop-Band an, Singles aus ihrer Zeit beim Majorlabel Island Records auf Streaming-Diensten veröffentlichen zu wollen.

Den „Pulp Monday Morning Tea“ mit passender Teedose hat Jarvis Cocker, Sänger der Band, bereits auf Instagram beworben. „Ein Montagmorgen kann hart sein. Das könnte helfen: Pulp Monday Morning Tea. Außerdem enthalte jeder Teebeutel eine Zeile aus einem Pulp-Song. Auf dem zweiten Foto des Beitrags ist die Verpackung abgebildet. „Dance, and drink, and screw because there’s nothing else to“ ist da zu lesen. Dies ist eine Zeile aus ihrem Hit „Common People“ vom Album DIFFERENT CLASS (1995).

In einem separaten Post teilte die Gruppe außerdem mit, Singles aus der Zeit, als sie bei Island Records unter Vertrag standen, auf Streaming-Diensten zu veröffentlichen. Jede Woche solle demnach ein neuer Release anstehen. Die LIPGLOSS EP (ursprünglich 1993 herausgekommen), sowie die DO YOU REMEMBER THE FIRST TIME? EP (1994) sind bereits draußen. Überarbeitete Musikvideos sollen in Kürze folgen.

PULP live in 2023

Pulp sind 2023 das erste Mal seit über zehn Jahren auf Tour. Drei Konzerte fanden bereits statt, das nächste wird am 1. Juli in London ausgetragen. Die Termine beschränken sich bislang auf Spielstätten im Vereinigten Königreich.