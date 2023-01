Radiohead wollen im Jahr 2023 wieder gemeinsam aktiv werden

Foto: Redferns via Getty Images, Samir Hussein. All rights reserved.

Radiohead könnten im Jahr 2023 mit der Arbeit an neuer Musik beginnen – oder ein weiteres Reissue herausbringen. Dies hat Drummer Phil Selway in einem Interview angedeutet. Im Gespräch mit „Spin“ sagte er: „Wir werden uns Anfang 2023 treffen, und ich bin mir sicher, dass wir uns die Ideen der jeweils anderen Bandmitglieder dazu anhören werden, was als Nächstes kommt.“ Er schob nach: „HAIL TO THE THIEF – dieses Album liegt lange zurück, nicht wahr?“

Mit dieser Andeutung meint er nicht etwa ihr noch immer aktuelles Studioalbum. Das hieß A MOON SHAPED POOL, erschien 2016 und damit vor auch bereits sechs langen Jahren. Nein, HAIL TO THE THIEF war die sechste Platte von Radiohead, die im Jahr 2003 erschien und damit dieses Jahr 20. Jubiläum feiert. Naheliegend, dass um jenen Jahrestag herum Feierlichkeiten geplant sind – ob in Form von Konzerten, Re-Issues oder etwas ganz anderem, ist noch unklar.

Ihr Archiv haben Radiohead in den vergangenen Jahren regelmäßig aufgeräumt und nach Fundstücken durchsucht. So erschien 2021 etwas das Dreifachalbum KID A MNESIA anlässlich der Jubiläen ihrer Alben KID A (2000) und AMNESIAC (2001). 2017 erschien bereits OK COMPUTER OKNOTOK 1997 2017, die Jubiläumsausgabe des Meisterwerks der Briten.

Im Sommer 2022 gab sich Gitarrist Ed O’Brien noch diffuser über die Zukunft seiner Band. Er sagte: „Vielleicht passiert eines Tages wieder etwas. Vielleicht aber auch nicht. Does it matter?“ Aktuell gebe es Radiohead nicht. Er führte aus: „Es müsste so sein, dass fünf Leute gemeinsam sagen, dass sie wirklich wieder gemeinsam mit den anderen arbeiten wollen. Weil wir das aber schon so viele Jahre gemeinsam getan haben, sammelt jeder von uns gerade andere Erfahrungen. Das sollte nicht nur erlaubt sein, jeder sollte dazu ermutigt werden.

Sänger Thom Yorke und Gitarrist Jonny Greenwood, der auch als Filmkomponist aktiv ist, gründeten zuletzt die Band The Smile mit Sons-of-Kemet-Drummer Tom Skinner und veröffentlichten das Album A LIGHT FOR ATTRACTING ATTENTION.

Selway bringt nächsten Monat sein Soloalbum STRANGE DANCE heraus.