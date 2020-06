Rammstein-Drummer Christoph Schneider: „Wir arbeiten derzeit an neuen Songs“

Das wird Dich auch interessieren





Rammstein nutzen die Corona-bedingte Zwangspause, um an neuer Musik zu arbeiten. Das verkündete Drummer Christoph Schneider nun während eines Interviews, das er The BossHoss für ihren Podcast „Rodeo Radio – Die BossHoss Rock Show“ gab.

Weitere Ausschnitte des Podcast-Interviews könnt Ihr hier hören:

„Wir hätten jetzt letzte Woche das erste Konzert gespielt und dann haben wir jetzt auch gesagt: ‚Lasst uns mal treffen und lasst uns mal überlegen. Was könnten machen in dem Jahr?‘ Wir haben noch so viele Ideen liegen und so viele unfertige Songs“, so Schneider im Gespräch mit Alec Völkel und Sasche Vollmer.

Mit einem neuen Album sollten Fans der Industrial-Rocker trotzdem nicht allzu bald rechnen: „Also sagen wir mal: Wir haben uns getroffen und wir arbeiten an Songs. Also wir wollen an Songs arbeiten. Aber ob das ’ne Platte wird, das weiß keiner“. Neben Rammsteins aktuellen Plänen erzählte Schneider außerdem von seinen musikalischen Anfängen als Trompeter, über seine Liebe zu Depeche Mode, Kraftwerk und sein großes Vorbild Phil Rudd (ehemals AC/DC).

Wie viele andere Musiker*innen mussten auch Rammstein zuletzt ihre für 2020 geplanten Konzerte wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie auf das folgende Jahr verlegen. Die Ersatztermine für 2021 stehen bereits fest, im Vorfeld gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Rammstein live 2021 – Alle Deutschlandtermine im Überblick:

22.05.2021 Leipzig – Red Bull Arena Leipzig (verlegt vom 29.05.2020)

23.05.2021 Leipzig – Red Bull Arena Leipzig (verlegt vom 30.05.2020)

31.05.2021 Stuttgart – Mercedes-Benz Arena (verlegt vom 02.06.2020)

01.06.2021 Stuttgart – Mercedes-Benz Arena (verlegt vom 03.06.2020)

05.06.2021 Berlin – Olympiastadion (verlegt vom 04.07.2020)

06.06.2021 Berlin – Olympiastadion (verlegt vom 05.07.2020)

26.06.2021 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena (verlegt vom 27.06.2020)

27.06.2021 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena (verlegt vom 28.06.2020)

30.06.2021 Hamburg – Volksparkstadion (verlegt vom 01.07.2020)

01.07.2021 Hamburg – Volksparkstadion (verlegt vom 02.07.2020)

Im Herbst soll Till Lindemann außerdem vom 28. Oktober bis 15. November im Admiralspalast in Berlin in „The Greatest Comedian Freakshow“ auftreten. Erfahrt hier mehr darüber.