Raye, Amma & Absolutely: Das musikalische Familientalent der Keen-Schwestern

Drei Schwestern, eine musikalische Mission: Raye, Amma und Absolutely zeigen auf „This Music May Contain Hope“, warum Talent in der Familie liegt.

Die Sängerin Raye ist auf dem besten Weg, der nächste internationale Superstar zu werden. Nach mehreren Brit Award Gewinnen bringt sie am 27. März ein neues Album heraus. Auf THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE featured sie nicht nur Star-Komponist Hans Zimmer – ihr gemeinsamer Song „Click Clack Symphonie“ erschien am Freitag, den 20. März – sondern bringt auch ihre Familie mit auf die Platte.

Joy. – Ein Familienprojekt

In ihrem Song „Joy.“ singt sie gemeinsam mit ihren beiden Schwestern, die ebenfalls Musikerinnen sind und unter den Bühnennamen „Amma“ und „Absolutely“ bekannt sind. Das musikalische Talent liegt eindeutig in der Familie. Ihren ersten öffentlichen gemeinsamen Auftritt hatten die drei bereits im Dezember beim Jingle-Bell-Ball in London, wo die beiden Schwestern auch zwei ihrer eigenen Songs präsentierten.

Seit Anfang dieses Jahres sind alle drei auf Tour: Die beiden unterstützen ihre große Schwester Raye bei ihrer Welttournee. Die Familienbande ist stark – die drei Schwestern werden zudem alle von ihrem Vater Paul Keen gemanagt, durch den sie auch zur Musik kamen.

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Rayes Weg zur Musikikone

Raye begann bereits mit zehn Jahren Musik zu machen und veröffentlichte 2014 ihre Debüt-EP „Welcome To The Winter“. Die Jahre später, erlangte sie mit dem Hit „You Don’t Know Me“ zusammen mit Jax Jones internationale Bekanntheit. Im Jahr 2021 verließ sie ihr Musiklabel Polydor und veröffentlichte 2022 als unabhängige Künstlerin zusammen mit 070 Shake den Song „Escapism“, der sie zurück in die Charts katapultierte. Darauf folgte ihr Album „21st Century Blues“, mit dem sie 2024 bei den Brit Awards in sechs Kategorien abräumte. Mit ihrem Track „WHERE IS MY HUSBAND!“ sorgte sie 2025 erneut für Aufsehen. Ende März bringt sie ihr neuestes Projekt THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE heraus.

Kein Wunder also, dass ihre jüngeren Schwestern sich ein Beispiel an ihr nahmen.

Absolutely – Die jüngere Schwester im Durchbruch

Die jüngere der beiden, Absolutely, erzählte in einem Interview mit dem „People“-Magazin: „Ich erinnere mich, dass ich meinen Vater einmal gefragt habe, ob ich mit ihm ins Studio gehen und dort aufnehmen darf. Ich hatte gesehen, dass er und meine Schwestern das oft machten, und ich wollte das auch gerne, aber ich war immer zu schüchtern, um danach zu fragen.“ Daraufhin begann sie mit 13 Jahren, Songs aufzunehmen und zu produzieren. Ihre Breakthrough-Single „I Just Don’t Know You Yet“ ging auf TikTok viral und wurde von Zara Larsson, Kehlani und Julia Michaels gelobt. Inzwischen hat sie sogar eine Session mit den Jonas Brothers zu dem Song aufgenommen.

Mit bürgerlichem Namen heißt sie Abby-Lynn Keen – den Vorschlag, sich „Absolutely“ zu nennen, machte ihr Schwester Raye. Sie erklärte: „Als ich mir wirklich Gedanken darüber machte, was das Wort ,absolutely‘ bedeutet, wurde mir klar, dass es ein so eindeutiges Wort ist. Es lässt keinen Raum für Zweifel. Das wollte ich in meiner Kunst zum Ausdruck bringen, und ich hatte das Gefühl, dass dies der perfekte Name war.“

Das hat absolut funktioniert: Die Sängerin befindet sich gerade mitten im Durchbruch. Dieses Jahr spielt sie in Europa als Support Act für Renée Rapp und natürlich bei ihrer großen Schwester. Sie hat bereits für David Guetta einen Track geschrieben und im Februar ihr erstes eigenes Album „Paracosm“ veröffentlicht. Ihr Stil mischt Alt-R&B mit Pop sowie klassischen und elektronischen Klängen. Wie sie selbst in einem Interview mit dem Flaunt Magazin sagte: „Ich stelle mir meine Musik so vor, dass sie für die Menschen ein Ort ist, an dem sie ganz darin versinken und in eine andere Welt entführt werden können.“ Das gelingt der jungen Sängerin auf jeden Fall.

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Amma – „Middle Child“

Die mittlere Schwester Lauren Amma ist ebenfalls musikalisch unterwegs. Mit ihrer EP „Middle Child“ gab sie im August 2025 ihr Debüt. Obwohl sie schon lange an Musik arbeitete, hatte sie zuvor nichts veröffentlicht. Gegenüber Flaunt erklärte sie: „Meine Ansprüche sind ziemlich hoch, daher fiel es mir schwer, Musik zu schreiben, ohne das Gefühl zu haben, diesen Ansprüchen nicht gerecht zu werden – vor allem, wenn ich mir anhörte, was Raye oder Abby [Absolutely] geschaffen hatten, und dachte: ,Wow, das ist wirklich unglaublich’. Wenn ich dann meine eigenen Sachen hörte wurde mir klar: ,Okay, wir haben noch so viel Arbeit vor uns.‘“

Als musikalische Vorbilder nannte sie Stevie Wonder, Paul McCartney und die Beatles sowie ABBA, insbesondere deren Hit „The Winner Takes It All“. Ammas Ziel ist es, mit ihrem Songwriting Menschen zu helfen und zu heilen. Sie möchte die Gefühle und Geschichten, die sie erlebt hat, in Texte packen, damit Menschen sich damit identifizieren können. Diese Intention passt auch zu ihrem alternativen Traumjob: Die 23-Jährige wäre, wenn sie keine Musik machen würde, gerne Psychologin. Diesen Traum stellt sie vorerst zurück – gerade ist sie mit Raye auf Tour und präsentiert dort ihre erste EP.

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Familienbande – Stärker als der Ruhm

Bei gemeinsamen Interviews fällt auf, wie verbunden die Schwestern miteinander sind und dass auch die nun erreichte Berühmtheit daran nichts ändert. Die drei haben sogar noch eine vierte Schwester, Katelyn, die jedoch noch zu jung für die Öffentlichkeit ist. Auch wenn Absolutely in Los Angeles lebt und Amma und Raye in London – die Schwestern unterstützen sich gegenseitig. Als ihr Großvater starb, entschlossen sich alle drei, keine Interview- und Promotionsttermine anzunehmen und die Trauerzeit als Familie gemeinsam zu verbringen.

Auf die Frage, ob die Schwestern sich auf der gemeinsamen Tour nicht auf die Nerven gehen würden, konterte Raye: „Das Einzige, worüber ich mich bei meinen Schwestern noch ärgere, ist, dass sie mir meine Kleidung klauen.“