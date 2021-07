SAM: Infos zur posthum erscheinenden Vinyl-Platte ARCHIV

Drei Jahre ist es her, dass Samson Wieland unerwartet verstarb. Nun hat sich Chelo Wieland, sein Bruder und Teil des SAM-Duos, entschlossen, am 17. Juli Songs und Entwürfe als Vinyl-Platte zu veröffentlichen.

Musikalisches Denkmal für SAM

Der Bruder und DJ der Band entschied sich im Zuge der Trauerarbeit dazu, die Songs seines kleinen Bruders anzuhören und als Sammlung am Geburtstag des verstorbenen Rappers zu releasen. Wieland wäre am 17. Juli 2021 31 Jahre alt geworden. Dazu gab er am Sonntag (12. Juli) auf SAMs Instagram-Account ein Statement ab, weshalb der gebürtige Ochsenhausener Zeit benötigte, um die Songs anzuhören und zusammenzustellen.

Das alles fällt mir ziemlich schwer. Keine Ahnung wie oft ich um deinen Laptop herumgeschlichen bin und mich nicht getraut habe, ihn anzuschalten. Ich hatte Angst, dass es mich zurückkatapultiert nach 2018, in den Schmerz und in die Trauer. Ich habe den Laptop angestarrt und überlegt, was du wohl getan hättest. Und dann hab ich gedacht, dass es für dich überhaupt nicht so schwer gewesen wäre, sondern wie alles, was du getan hast: locker, mutig und entspannt.

Das HipHop-Duo SAM aus Rapper Samson und Chelo feierte 2014 ihr Debüt mit TWO TRUE BROTHERS unter Chimperator. Der Nachfolger KLEINSTADTKIDS erschien 2017, danach entschieden die gebürtigen Schwaben sich vom Label zu trennen und jeweils in Berlin und München einen Neustart zu versuchen. Dabei verfasste Samson Lieder für Künstler*innen wie Lena Meyer-Landrut und Matthias Schweighöfer, während Chelo in München weiter als DJ produzierte und in der Modeindustrie Fuß fasste.

Später entschied sich der Deutschrapper wieder an einer eigenen neuen EP namens AVISION zu arbeiten, wovon 2018 fünf Single-Auskopplungen erschienen – bis Samson im selben Jahr überraschend mit nur 28 Jahren verstarb. Sein Bruder wird nun die übrigen Songs, an dem der Rapper arbeitete, roh unter dem Namen ARCHIV veröffentlichen.