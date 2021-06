Lena zeigt sich von ihrer natürlichen Seite – „Strip“ (Musikvideo)

Nachdem Lena am 4. Juni ihr Single-Release von „Strip“ gefeiert hatte, veröffentlichte sie am Samstag (12. Juni) das Musikvideo dazu und zelebriert darin ihre eigene Natürlichkeit.

In der Videosingle „Strip“ zeigt sich die 30-Jährige in ihrer reinsten Form: ungeschminkt, ohne aufgedrückte Beauty-Standards – und sie ruft dazu auf, es ihr gleichzutun. Dabei scheint sich Lena von Falschheit lossagen zu wollen, die Schminke, Drama oder falsche Freunde mit sich bringen. Ein positives Statement von der aus Hannover stammenden Sängerin:

I could use a lot less judgment and a lot more confidence

If I don’t fit into your boxes, you can cross me off your list

I know what we stand for and what we represent

Know that you’re worth so much more than fake ass compliments

Oh, but I’m sorry, I’m not sorry

I am what I am