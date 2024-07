„Scary Movie“-Schauspielerin Erica Ash ist gestorben

Mutter bestätigt den Tod: Ash ist im Alter von 46 Jahren an Brustkrebs gestorben.

Erica Ash starb mit 46 Jahren „nach einem langen und mutigen Kampf gegen den Krebs“, das bestätigte nun ihre Mutter Diana Ash gegenüber „TMZ“. Die US-Schauspielerin war unter anderem für ihre Rolle als Kendra Brooks in „Scary Movie 5“ (aus dem Jahr 2013) bekannt. Des weiteren war Ach ebenfalls Komikerin und parodierte in der Vergangenheit das Model Naomi Campbell und die ehemalige First Lady Michelle Obama.

„Wir sind zutiefst betrübt über den Tod unserer geliebten Tochter, Schwester und Freundin Erica Chantal Ash (1977 bis 2024). Nach einem langen und mutigen Kampf gegen den Krebs ist sie friedlich hinübergegangen, umgeben von ihren Liebsten“, erklärte ihre Mutter gegenüber der Newsplattform.

Ihre Familie wird sie als „wundervolle“ und „talentierte“ Persönlichkeit in Erinnerung behalten. Sie habe „unzählige Leben mit ihrem scharfen Verstand, Humor und ihrer aufrichtigen Lebensfreude berührt“.

Loni Love verabschiedet sich

Auch Instagram sprach Erica Ashs Kollegin, die US-Komikerin Loni Love, Ashs Angehörigen ihr Beileid aus. Dazu postete sie mehrere gemeinsame Bilder der beiden und beschrieb Ash in der Bildunterschrift als „talentiert und witzig“. Sie habe ihrer Karriere ehrgeizig verfolgt, so Love: „Egal, ob es die Show ,Survivor’s Remorse‘ oder ,Madtv‘ war, sie hat alles in ihre Arbeit gesteckt. Sie war einfach immer da. Und jetzt ist sie weg. Mein aufrichtiges Beileid an ihre Familie“.