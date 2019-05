SEATsounds Kiosk Konzerte: Wir bringen angesagte Acts in Eure Stadt

Kiosk, Trinkhalle, Büdchen, Wasserhäuschen, Späti – nennt sie wie Ihr wollt – sind in jedem Fall Kult und erleben gerade eine Renaissance. Denn sie sind mehr als nur die Retter in der Not, wenn man mal eben zwischendurch oder spät nachts ein paar Getränke oder Snacks braucht: sie sind urbane Treffpunkte, in denen jeder willkommen ist. Hier beginnt so mancher Feierabend und hier endet so manche wilde Nacht.

Kiosk-Kultur und Live-Musik

In diesem Jahr veranstalten wir gemeinsam mit SEAT zum ersten Mal die #SEATsounds Kiosk Konzerte presented by MUSIKEXPRESS. Und wir freuen uns schon sehr darauf, wenn es ab Mitte Mai endlich losgeht und wir gemeinsam mit Euch „direkt um die Ecke“ im Kiosk feiern können.

Also: Haltet Eure Kalender frei oder noch besser: Tragt Euch folgende Termine schon mal dick ein und kommt vorbei!

Eintritt frei. Für Dich. In Deinem Kiosk.

Frankfurt

17.05.2019, ab 19:00 Uhr

YASSIN & DJ BREAQUE

GUDES (Matthias-Beltz-Platz 1, 60318 Frankfurt)

Wegbeschreibung

München

23.05.2019, ab 19:00 Uhr

ALICE PHOEBE LOU & RAS

Kiosk 1917 (Tierparkstraße 2, 81379 München)

Wegbeschreibung

Berlin

06.06.2019, ab 19:00 Uhr

WELSHLY ARMS & LION SPHERE

City Kiosk Steh Café (Seumestraße 20, 10245 Berlin)

Wegbeschreibung

Köln

13.07.2019, ab 19:00 Uhr

AMILLI & JAZZMIN

Kiosk 24h (Zülpicher Str. 298, 50937 Köln)

Wegbeschreibung

Der Eintritt ist natürlich frei.