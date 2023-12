Sido live in Berlin: Tickets, Zeiten, Support, Setlist und Anfahrt

Vom 12. bis 22. Dezember wird der Rapper live in der Berliner Columbiahalle zu sehen sein. Alle Infos hier.

Alle Jahre wieder lädt Sido zu Weihnachtsshows in die Hauptstadt ein. Seine Konzerte in der besinnlichen Zeit sind mittlerweile zur Tradition geworden. Vergangenes Jahr fanden acht Auftritte statt, dieses Jahr übertrifft der Berliner Rapper sich selbst und stellt sich in der Columbiahalle gleich zehn Mal live vor. Den ersten Gig gibt’s am 12. Dezember, der letzte geht am 22. Dezember über die Bühne. Hier findet ihr alle Infos zu den Shows.

Sido live an Weihnachten: Termine im Überblick

Dienstag, 12. Dezember 2023

Mittwoch, 13. Dezember 2023

Donnerstag, 14. Dezember 2023

Freitag, 15. Dezember 2023

Samstag, 16. Dezember 2023

Sonntag, 17. Dezember 2023

Dienstag, 19. Dezember 2023

Mittwoch, 20. Dezember 2023

Donnerstag, 21. Dezember 2023

Freitag, 22. Dezember 2023

Zeiten

Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Alle zehn Konzerte sollen dann schon um 20 Uhr beginnen. Mit dem Ende der Show kann gegen 22.30 Uhr gerechnet werden.

Support

Der Name der Veranstaltungsreihe „Sido & Gäste“ teasert schon an, dass der Musiker nicht ganz alleine auf der Bühne stehen wird. 2022 überraschte er unter anderem mit Gastauftritten von Adel Tawil, Mark Forster, Kontra K, Jamule und Alligatoah. Seine Support-Acts für die kommenden Gigs hat er noch nicht bekanntgegeben. Somit gibt es auch keine Info dazu, ob ein Support-Act den Abend einleiten wird oder ob die Gäst:innen allesamt nur gemeinsam mit Sido auf der Stage sein werden.

Tickets

Tickets sind im öffentlichen Vorverkauf nicht mehr erhältlich, jedoch könnt ihr euch auf Eventim auf die Warteliste für Restkarten setzen lassen. Dafür geht es hier entlang.

Anfahrt

Alle Sido-Konzerte finden in der Columbiahalle statt. Die Adresse lautet: Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmittel

Wer mit öffentlichen Verkehrsmittel anreisen möchte, der oder die sollte mit der U-Bahnlinie 6 bis zur Station Platz der Luftbrücke fahren. Von dort aus sind es nur noch rund fünf Minuten zu Fuß.

Mit einem etwas längeren Fußweg von ca. 14 Minuten ist auch die U-Bahnlinie 7 mit der Haltestelle Gneisenaustraße eine Option.

Außerdem sind die Buslinien M43 und 248 zu empfehlen. Mit diesen Buslinien müsst ihr die Haltestelle Columbiadamm/Friesenstraße zum Ausstieg nutzen, von dort aus sind es rund zwei Minuten Fußweg.

Anreise mit dem Auto

Mit dem PKW gelangt man am besten über die A100 und den Columbiadamm bis zum Venue.

Parken

Am Columbiadamm befinden sich einige Parkplätze (sogar kostenfrei), zudem gibt es am Platz der Luftbrücke mehrere Parkmöglichkeiten. Auch in den angrenzenden Wohngebieten lassen sich einige Plätze für den eigenen PKW finden.