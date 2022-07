So sieht Beyoncés RENAISSANCE-Tracklist aus

Beyoncé kündigte bereits ihr neues Album RENAISSANCE an. Die erste Single der Platte „Break My Soul“ hat sie schon herausgebracht – nun veröffentlichte sie auch die Tracklist.

RENAISSANCE soll am 29. Juli erscheinen. Der erste veröffentlichte Song ging bereits mit unglaublichen 23 Millionen Aufrufen auf TikTok viral. Neben „Break My Soul“ wird es 15 weitere Tracks geben. Für ihr vorheriges Album THE LION KING: THE GIFT (DELUXE EDITION) arbeitete sie unter anderem mit Burna Boy, Kendrick Lamar, Childish Gambino und Pharrell Williams zusammen – die Gastauftritte für die kommenden Songs sind allerdings noch nicht bekannt.

Hier die komplette Tracklist:

I’m That Girl Cozy Alien Superstar Cuff It Energy Break My Soul Church Girl Plastic Off The Sofa Virgo’s Groove Move Heated Thique All Up In Your Mind America Has A Problem Pure/Honey Summer Renaissance

Beyoncé produzierte das Album während der Pandemie. In dieser Zeit wurde ihr klar, dass sie ein neues, optimistisches Freiheitsgefühl in die Welt kommunizieren möchte. Sie erklärt: „Meine Absicht war es, einen sicheren Ort zu schaffen, einen Ort ohne Urteil. Einen Ort, an dem man frei von Perfektionismus und Überlegung ist“. Seht hier das offizielle Musikvideo zu „Break My Soul“: