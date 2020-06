Soccer Mommy teilt Ersatztermine für ihre Deutschlandtour

Das wird Dich auch interessieren





Nachdem auch Soccer Mommy zuletzt wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie ihre für 2020 geplanten Konzerte vorerst streichen musste, hat die Musikerin nun die Ersatzertermine ihrer Deutschlandtour bekanntgegeben. Statt im Juni 2020 wird Sophie Allison, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, uns nun im Februar des darauffolgenden Jahres einen Besuch abstatten.

Soccer Mommy live 2021 – hier sind die Deutschland-Ersatztermine:

08.02.2021 Köln, Bumann & Sohn

09.02.2021 Hamburg, Molotow

10.02.2021 Berlin, Frannz Club

Bereits erstandene Tickets werden auch im kommenden Jahr ihre Gültigkeit behalten.

Soccer Mommys viertes und damit aktuelles Album COLOR THEORY erschien 2019 und erhielt von ME-Autor Thomas Winkler in seiner Rezension vier von sechs möglichen Sternen. Dieser bezeichnete die zehn Tracks der Platte als „eine tiefenpsychologische Gesprächstherapie in Songform“.

COLOR THEORY im Stream hören:

Auf COLOR THEORY beschäftigt sich Allison mit Themen wie Depressionen, Krankheit und Angst vor Verlusten. Dementsprechend besteht das Album aus drei Abschnitten, denen die Sängerin die Farben Blau, Gelb und Grau zugeordnet hat. Inspiriert wurde Soccer Mommy beim Schreiben von ihrer eigenen Vergangenheit und Gegenwart. „Meine Mutter ist schon seit meiner Kindheit sterbenskrank und ich habe nie wirklich einen Weg gefunden, damit klar zu kommen“, erklärte sie in einer offiziellen Pressemitteilung.

Die Arbeit an COLOR THEORY habe sie somit als regelrecht kathartisch empfunden. „Ich wollte, dass man sich beim Anhören des Albums fühlt, als habe man eine alte, verstaubte Kassette gefunden, die inzwischen ein wenig in Mitleidenschaft gezogen worden ist“, so Allison. Denn genau darum handle es sich bei COLOR THEORY: „Einen Ausdruck all jener Dinge, die mich persönlich im Laufe der Zeit verschlissen haben.“