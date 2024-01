Sophie Ellis-Bextor hat „Saltburn“ mit ihrer Mutter im Kino gesehen

Ihr Sohn war auch dabei. Sie feiert den Film und den US-Erfolg, den er ihrem 2001er Hit beschert.

Der 2001er Track „Murder On The Dancefloor“ von Sophie Ellis-Bextor erlebt momentan eine Renaissance, nachdem er zum essentiellen Part des neuen satirischen Thrillers „Saltburn“ von Emerald Fennell („Promising Young Woman“) wurde. 23 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung befindet sich das Stück aktuell sogar auf dem achten Platz der UK-Charts und ist auch in den USA zum Hit avanciert, wo er damals nur wenig Bekanntheit erlangen konnte. In einem Interview hat die Sängerin jetzt über das neue Aufleben ihrer Single, den frischen Erfolg in den USA sowie den Moment, als sie „Saltburn“ mit ihrer Mutter und ihrem Sohn im Kino sah, gesprochen.

„Da bin ich dabei! Das klingt lustig“

Ellis-Bextor führt im Interview mit „NME“ aus, wie ihr Lied zu „Saltburn“ kam: „Vor einiger Zeit wurde ich um die Genehmigung gebeten, ‚Murder On The Dancefloor‘ in einem Film verwenden zu dürfen“, sagt sie. „Mir wurden nur sehr wenige Informationen mitgeteilt, abgesehen von den Hauptbestandteilen, wie: Emerald Fennell ist die Drehbuchautorin und Regisseurin – und ich kannte sie bereits und fand sie großartig –, der Film würde ‚Saltburn‘ heißen und die Hauptfigur würde zu dem ganzen Song tanzen, ohne etwas anzuhaben! Das war alles, was ich wusste, und es war ausreichend. Ich sagte: ‚Da bin ich dabei! Das klingt lustig.‘“

Und so hat sich die Sängerin das fertige Werk schließlich erst im Kino gesehen – zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Sohn: „Ich bin mit meiner ganzen Familie – einschließlich meiner Mutter und meinem ältesten Sohn – zu einer Vorführung gegangen, und zum Glück haben wir es alle überlebt und fanden den Film toll.“

Die 44-Jährige teilt weiter: „Ich hatte das Gefühl, das ich wirklich köstlich finde, dass man danach nur noch an den Film denken und darüber reden möchte. Er hatte eine ganz besondere Atmosphäre und ich wollte so schnell wie möglich wieder in diesen Geisteszustand zurückkehren. Der Film war witzig und hatte so viele tolle Songs, dass es etwas Besonderes war, ein kleiner Teil davon zu sein.“

„Saltburn“ kann seit dem 22. Dezember auf Amazon Prime Video angeschaut werden.

Man muss dorthin, „wo der Strom herkommt“

Dass der Track, der auf ihrem Debütalbum READ MY LIPS zu finden war, nach all dieser Zeit auch in Amerika Erfolg hat, ist für Sophie Ellis-Bextor eine echte Überraschung, wie sie im Gespräch mit „NME“ erklärt: „Das ist es, was ziemlich außergewöhnlich ist. Für sie [die Menschen in den USA] ist es ein neuer Song, und das ist verrückt. […] Beim ersten Mal hat der Song in Amerika nichts erreicht, und damit habe ich kein Problem. Wenn ich etwas auf meinem Weg gelernt habe, dann, dass man dorthin gehen muss, wo der Strom herkommt.“

Den Song 2001 auch in den USA zu einem Hit zu pushen, „hätte bedeutet, eine Menge Zeit weg zu sein, und ich gehe lieber dorthin, wo bereits etwas los ist“, so die Sängerin. Und so hatte sie schließlich „einen Riesenspaß in Lateinamerika, Südostasien und an all diesen Orten – aber wenn das jetzt etwas ist, das mich dorthin bringt, dann wollen wir mal sehen, was passiert.“

Ellis-Bextor veröffentlichte 2023 ihr siebtes Album HANA. Aktuell arbeitet sie wohl schon wieder an einem neuen Werk.