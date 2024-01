Sophie Ellis-Bextor über ihren wiederbelebten Hit im Film „Saltburn“

Die Sängerin erzählt uns, warum der unerwartete Erfolg von „Murder on the Dancefloor“ zu ihrer Lebenseinstellung passt.

In einem Gespräch mit Sophie Ellis-Bextor haben wir erfahren, warum der imposante Chart-Wiedereinstieg ihres Songs „Murder On The Dancefloor“ durch den Film „Saltburn“ perfekt zu ihrem Leben passt. Statt viel zu planen und sich Vorsätzen zu unterwerfen, geht die Sängerin lieber mit dem Flow. Warum sich das auch in ihren Alben erkennen lässt und wie sie heute über ihre älteren Werke denkt, erfahrt ihr im Interview.

Hier das Interview mit Sophie Ellis-Bextor anschauen: