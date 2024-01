Paulas Popwoche: Willkommen zum schönsten Jahr aller Zeiten

Paula Irmschler über „Saltburn“, Charity-Stars, Ricky Gervais und Torsun.

Ja, es ist wahr: Ich bin Synästhetin. Das heißt, ich bin genial. Nein, Spaß, ich habe einfach nur eine besonders dolle Beziehung zum Beispiel zu Zahlen. Was dazu führt, dass mir, wenn ich die Zahl 2024 sehe, sozusagen einer abgeht. Ich bin verliebt! Für mich ist es die schönste Jahreszahl, die ich bisher erleben, also sehen, durfte. Auch schön waren zum Beispiel 1994, 1999, 2004, 2014, aber keine war so schön wie diese … Ich muss schon wieder kichern! Lasst uns doch jetzt bitte erstmal ein bisschen allein.

Ausmistung der Woche: Arbeiter*innen-Cosplay von Stars

Ich fange direkt mit etwas an, was ich 2024 bitte nicht mehr sehen will. Und zwar geht es um das Arbeiter*innen-Cosplay von Stars, das im vergangenen Jahr ganz schön Überhand genommen hat. Zuletzt übernahm Chris Martin eine „Schicht“ in einem Café in London, um Geld für Obdachlose zu sammeln. Lieb! Begann seine Schicht auch mit einer schlaflosen Nacht wegen Existenzängsten, weil sich normale Café-Mitarbeiter*innen das Leben in London kaum noch leisten können? Muss er danach noch zu seinem Zweitjob und danach nach Hause und seine Kinder betreuen und am nächsten Tag wieder hin, so lange, bis das Café dann halt schließen muss, weil Investoren die ganze Straße aufgekauft haben und irgendwelche Arsch-Co-Working-Spaces hinbauen? Sorry, ich hab mich kurz reingesteigert. Aber Martin hat keine „Schicht“ übernommen, er hat mal einen Tag lang Kaufmannsladen gespielt.

Stars werden immer reicher und inszenieren sich immer mehr als unsere liebe Freunde (hust, Taylor Swift, hust). Gern natürlich an Weihnachten und mit vielen Kameras im Gesicht. Und nicht nur Chris Martin markiert den Normalo für Charity. Kurz vorher fragte man sich auch: Was macht Bradley Cooper in einem Foodtruck?

Besonders stachen aber im Sommer die Reaktionen auf Lana Del Reys „Schicht“ im Waffelhaus, die nicht mal Charity, sondern einfach zum Spaß war, hervor. Aber das Ausflippen über die Absurdität, das jemand, den Fans anbeten, in einem Waffelhaus arbeiten könnte, sprach Bände. Unsere Stars sind doch was Besseres!!!

Bitte all das nicht mehr machen, beziehungsweise nicht mehr bejubeln. Stars, gebt Steuern!

Film der Woche: „Saltburn“

Ich gelobe hiermit feierlich: Ich werde niemals Hypes nicht auf den Leim gehen. Jedes Jahr wird ein Film als total polarisierend beworben und wir machen alle mit. Meistens ist dann alles gar nicht so spektakulär, weshalb man den Film auch schnell wieder vergisst. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit „Saltburn“ (Regie und Drehbuch von Emerald Fennell, „Promising Young Woman“) so sein wird, schließlich wurde wirklich alles getan, um Bilder herzustellen, die einem im Kopf bleiben. Man erinnert sich ja auch noch an den Pfirsich von „Call Me By Your Name” oder alle dramatischen Schminke-Szenen bei „Euphoria”, weil das gut funktioniert: möglichst eindrucksvolle Snippets, TikTok-gerecht.

Von „Saltburn“ wird bleiben: Barry Keoghan säuft vollgewichstes Badewasser und vögelt ein Grab. Paar schockierte Jungs werden sich auch noch an die Szene mit dem Menstruationsblut erinnern. Aber worum geht’s? Noch ist die Erinnerung frisch, also: Oliver ist ein klassischer Streber, wie er in amerikanischen Drehbüchern steht, kommt aus sogenannten einfachen Verhältnissen, hat aber ein Stipendium für Oxford bekommen und versucht, mit den Reichen und Privilegierten an seiner Uni klarzukommen. Die sind natürlich, wie man es aus „Gossip Girl“, „Succession“, „The White Lotus“ und „Verbotene Liebe“ kennt, mega die Arschlöcher, aber haben auch interessante Seiten und sind natürlich total kaputt. Oliver schafft es dann, sich an den beliebtesten Boy Felix ranzupirschen, der ihn auf das Anwesen der Familie „Saltburn“ mitnimmt. Dort macht sich Oliver dann irgendwie an alle ran, manipuliert, wo es geht, und dann passieren noch krassere Sachen.

Ich hatte vorher nur Schlimmes über den Film gelesen, deswegen hatte ich regelrecht Angst davor, ihn anzuschmeißen. Aber dann war es doch mal wieder einfach ein normaler, unterhaltsamer Film. Er ist ganz gut! Vor allem ist er ziemlich random besetzt. Traut euch.

Cringe der Woche: Ricky Gervais‘ „Armageddon“

Ich habe es getan, ich habe mir zur Hälfte das neue Netflix-Special von Ricky Gervais angeguckt, wie auch schon das letzte. Weil ich Noob mir ja immer alles angucken muss, was angeblich polarisiert, siehe oben. Netflix, der Streamingsender, der für seine vermeintlich woke Ausrichtung von coolen, edgy Liberalen und Konservativen oft kritisiert wird, gibt auch hier wieder Plattform und Moneten für einen seiner prominentesten Widersacher her. Und was soll ich sagen, beim vorherigen Special hatte Gervais wenigstens noch zwei Witze drin, die ich noch nie gehört habe. Diesmal war es keiner. Also, ich meine nicht, dass ich diesmal alle Witze schon kannte, sondern dass es schlichtweg gar keine mehr gab. „Armageddon“ ist nur noch eine Aneinanderreihung von Wörtern. Traurig irgendwie. Da hab ich mich bei Dieter Nuhr ja schon mehr aufgeregt! Gervais aber trocknet seine Tränen bestimmt mit seinen Millionen, die er dafür bekommt, zu sagen, was er nichts mehr sagen darf. Ich finde, dass das halbwegs gute Neuigkeiten sind. Die Hängengebliebenen haben einem wirklich gar nichts mehr entgegenzusetzen. Jetzt müsste man sie nur wirklich mal canceln und sie nicht nur immer noch reicher und reicher machen.

Ich überlasse das Wort an der Stelle zwei sehr lustigen Comedians, die sich auch mit dem Phänomen Gervais auseinandergesetzt haben:

Abschied von Torsun

Ich weiß nicht, wie man einen Nachruf schreibt und Torsun hätte natürlich viel mehr Worte verdient, aber ich bin so froh, dass andere Menschen das ohnehin so viel besser können und schon getan haben, vor allem Linus im Kaput-Mag. Für mich hat Torsun (mit seiner Band Egotronic) das Gleiche bedeutet, wie für viele Linke meiner Generation: Er war beeindruckend und augenöffnend in seiner Radikalität. Dass sowas überhaupt möglich war! Ich konnte es mit meiner Dresden-Sozialisierung, die davon geprägt war, dass mindestens einmal im Jahr Bürgerliche und Rechte sich wegen der Zerbombung der schönen Stadt bemitleideten und nicht mehr so richtig wissen wollten, warum es dazu kommen musste, kaum glauben. Und dann noch in einer Zeit, in der wir uns gerade so gut dabei fühlten, mit Deutschlandflagge UNSERE NATIONALELF anzufeuern. Sich so dermaßen dreist gegen Deutschtümelei, Antisemitismus und Versöhnung hat sich in der Popkultur meines damaligen Erkenntnisstandes kaum jemand gestellt. On top stellte Egotronic auch noch den Soundtrack zum Hedonismus, der uns eine Weile lang ganz gut tat, und sogar melancholisch konnte man mit ihnen sein. Das war alles auch und vor allem Torsun. Er fehlt wie Sau.

Heute und für immer heißt die Devise jedenfalls:

