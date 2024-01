Sophie Ellis-Bextors „Murder On The Dancefloor“ wieder in den Charts

Der 2001er Song erfährt dank der Endszene im satirischen Thriller „Saltburn“ einen neuen Hype.

Schauspieler Barry Keoghan („Dunkirk“) tanzt nackt zu „Murder On The Dancefloor“: Der neu erschienene Thriller „Saltburn“ von Regisseurin und Drehbuchautorin Emerald Fennell („Promising Young Woman“) bringt mit dieser eindrücklichen Szene das Lied von Sophie Ellis-Bextor nach 23 Jahren zurück in die Charts. Auch auf TikTok geht der Track aktuell viral.

Das Phänomen ist bekannt – neue Filme oder Serien schieben alte Pop-Songs wieder ins Gedächtnis. So erfuhr Kate Bushs 1985er Song „Running up the Hill“ nach der Einbindung in die Serie „Stranger Things“ 2022 einen erneuten Hype. Jetzt folgt Sophie Ellis-Bextors „Murder On The Dancefloor“ – zurück in den UK-Charts und gerne verwendet auf TikTok bekommt der Song selbst Gen-Z-Zuhörer:innen. Der auf Amazon-Prime-Video verfügbare Film „Saltburn“ endet mit der Szene, die nun auf Social Media massenhaft nachgestellt wird. Wie Barry Keoghan tanzt die TikTok-Generation in den geposteten Videos extrovertiert durch die eigenen vier Wände.

Das Ergebnis: Nach dem Kinostart des Fennell-Thrillers findet sich der Hit wieder in den Top-40-UK-Charts, aktuell an Stelle 27. Nach der Veröffentlichung Anfang der 2000er hielt sich der „Murder On The Dancefloor“ 23 Wochen lang in der Hitliste.

Nackt-Szene überraschte Sophie Ellis-Bextor

Die Sängerin bedankte sich auf X für die Renaissance ihrer Single: „Wow … danke für die ganze Murder-Liebe.“

Gegenüber „People“ sprach die 44-Jährige über die Filmszene selbst, die sie auch schon gesehen habe. Sie war „nicht ganz auf das Bildmaterial vorbereitet“, so die Sängerin. Sie „wusste nicht genau, welche Rolle die Szene im Film spielen würde. Erst, als die Künstlerin in der Vorführung saß, sah sie wofür ihr Song benutzt wurde – „aber ich fand sie absolut toll,“ sagte die Musikerin weiter. „Ich denke, es ist ein cleverer, lustiger, intelligenter Film. Ich habe ihn wirklich genossen.“

Der satirische Thriller „Saltburn“ kann seit dem 22. Dezember auf Amazon Prime Video gesehen werden.

Seht hier den Trailer: