Bad Bunny veröffentlicht neuen Song mit Al Pacino (Video)

Bad Bunny hat am 13. Oktober sein neues Album NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA (zu Deutsch: Niemand weiß, was morgen passieren wird) veröffentlicht und damit auch gleich noch die neue Single „Monaco“. Für das dazugehörige Musikvideo hat sich der Puerto-Ricaner Al Pacino als Gast dazugeholt.

Gemeinsam sieht man die beiden in einer Szenerie, die nicht besser zum Songtitel passen könnte. Sie setzen sich zu einem edlen Dinner zusammen, entspannen auf einer luxuriösen Yacht, spielen im Casino und fahren in einem Rennwagen durch die Straßen Monacos.

Musikvideo zu „Monaco“:

Bad Bunnys hatte zuletzt ein Feature auf Drakes Album FOR ALL THE DOGS, welches am 6. Oktober erschien. Die zwei Musiker hatten bereits 2018 gemeinsam einen Song herausgebracht. Jetzt ist Bad Bunny mit seinem fünften Studioalbum NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA auch solo wieder zurück.

Hier könnt ihr ins neue Album reinhören:

Der Sänger gab kürzlich bekannt, dass er Ende Oktober in der neuen Staffel „Saturday Night Life“ als Gastgeber und musikalischer Act dabei sein wird. 2021 war er bereits auf der „SNL“-Bühne zu Gast, jetzt wird er das erste Mal moderieren.