Zwölf neue Konzerttermine hat der Rapper bekanntgegeben. Wann sie genau stattfinden werden, ist noch unklar.

Am Samstag, den 16. September, spielte Apache 207 die letzte seiner aktuellen Open-Air-Shows in Berlin und gab dabei direkt seine nächsten Tourdaten für 2024 preis. Für die Bekanntgabe hatte sich der Künstler etwas ganz Besonderes einfallen lassen: In jeder Stadt, in der er im nächsten Jahr ein Konzert spielen wird, konnten Fans am Sonntag, den 17. September, um 20 Uhr Laser am Himmel sehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gesagt, getan: Als kleinen Vorgeschmack ließ der Rapper direkt während seines finalen Gigs in Berlin einen Laser hinter sich erleuchten und machte damit schon mal offiziell, dass er auch 2024 wieder in der Hauptstadt auftreten wird. Neben Berlin wurden außerdem Laser in Frankfurt, Dortmund, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Wien und Zürich gesichtet. Zusätzlich zur Lasershow wurden in Stuttgart und Mannheim an zwei Arenen die Aufschrift „Apache 207 Arena Tour 2024“ entdeckt.

Wann und wo die Gigs genau stattfinden werden, ist momentan noch unklar.

Am Donnerstag, 21. September, startet der Vorverkauf. Weitere Informationen gibt es dazu hier.

Apache 207 auf Tour 2024 – alle Städte im Überblick