Stevie Wonder singt auf Aretha Franklins Beerdigung

Aretha Franklins Beerdigung wird am 31. August 2018 in Detroit stattfinden, wie die Associated Press berichtete.

Zu Ehren der verstorbenen Soul-Größe werden Künstler wie Chaka Khan, Yolanda Adams, Faith Hill, Jennifer Hudson und Stevie Wonder auftreten. Die Beerdigung soll Franklins Wurzeln im Gospel widerspiegeln, auch Vanessa Bell Armstrong, The Clark Sisters und Marvin Sapp treten auf. Ebenso steht der Aretha Franklin Celebration Choir auf dem Programm.

Zum Tod der „Queen of Soul“

Aretha Franklin starb am 16. August 2018 an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Unseren Nachruf auf die Soul-Sängerin findet Ihr hier.

Die Soul-Sängerin beeinflusste die Pop-, Soul- und R&B-Welt in großem Maße. Weltweit wurde um Aretha Franklin getrauert. In den sozialen Netzwerken sprachen auch zahlreiche Prominente ihr Beileid aus und erinnerten sich an gemeinsame Erlebnisse mit Franklin.

Aretha Franklin und Stevie Wonder

Aretha Franklin und Stevie Wonder waren eng befreundet und traten öfter gemeinsam auf:

https://www.youtube.com/watch?v=pTnCHP-9Wdo Video can’t be loaded: Stevie Wonder – Until you come back to me (https://www.youtube.com/watch?v=pTnCHP-9Wdo)

Stevie Wonder erzählte in der amerikanischen Morgensendung CBS This Morning kurz nach ihrem Tod von seiner letzten Begegnung mit Franklin:

https://youtu.be/noRx3RxNQ1Q Video can’t be loaded: Stevie Wonder reveals his last words to Aretha Franklin before she died (https://youtu.be/noRx3RxNQ1Q)

Bilder aus Aretha Franklins Leben findet Ihr hier in unserer Galerie.