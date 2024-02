Taylor Swift beim Super Bowl: Sie ext ein Bier – die Fans feiern es

Dabei an ihrer Seite – unter anderem Ice Spice, Blake Lively sowie ihre Mutter.

Taylor Swift hat eine lange Reise auf sich genommen, um ihren Partner Travis Kelce, den Tight-End der Kansas City Chiefs, beim diesjährigen Super Bowl von der Tribüne aus anzufeuern. Einige Stunden vorher war sie noch für ein Konzert ihrer „The Eras“-Tour in Tokio und flog direkt im Anschluss nach Las Vegas, um rechtzeitig im Allegiant Stadium vor Ort zu sein. Dort reiste sie unter äußert hohen Sicherheitsbeschränkungen an und sah sich dann unter anderem gemeinsam mit Rapperin Ice Spice und Schauspielerin Blake Lively das Spiel an – und exte genüsslich ein Bier.

Keine Handys, keine Videos bei Swifts Ankunft

Als die Sängerin eintraf, gab es strenge Regeln für alle anderen vor Ort. Es durften bei der Ankunft weder Videos noch Fotos von ihr gemacht werden. Und damit sie über einen Tunnel in den Aufzug ins Stadion kommen konnte, mussten sich alle weiteren Gäst:innen hinten anstellen und warten – auch wenn sie selbst zu den VIPs des Abends gehörten.

Über die Richtlinien hatte unter anderem Sportreporterin Jori Epstein berichtet. Via X schrieb sie: „Eilmeldung: Taylor Swift ist gerade aus dem Tunnel in den Aufzug gestiegen. Der Sicherheitsdienst hat uns strikt abgeriegelt, keine Handys und keine Fotos. Aber sie trug einen schwarzen Tank und eine schwarze, mit Strasssteinen besetzte Hose und eine rote Jacke.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Jori Epstein ergänzte später auch, dass sich schon Blake Lively, Ice Spice, ihre Mutter Andrea Swift und Ashley Avignone, eine Freundin der Musikerin, bei ihr befanden.

Als sie den Alkohol einfach so wegzischte, jubelte die Crowd

Als Swift und ihre Begleitungen dann ihren Platz auf der Tribüne gefunden hatten und das Spiel startete, fieberten sie mit, freuten sich bei Punktlandungen und lagen sich schunkelnd bei den Musik-Performances in den Armen. Immer wieder war die „All Too Well“-Sängerin dabei auch auf der großen Leinwand zu sehen – so auch, als sie in der ersten Halbzeit des Games kurzerhand ein Bier mit einem Mal komplett wegtrank. Die Besucher:innen des Matches jubelten dazu lautstark.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Swift schien den Super Bowl von vorne bis hinten genossen zu haben, auch wenn ein Sieg der Kansas City Chiefs nicht durchgehend zu erwarten war. Den 25:22-Sieg konnten sie erst in der Verlängerung holen. Die Freude war dementsprechend groß, sodass die 34-Jährige sich so schnell wie möglich den Weg zum Spielfeld bahnte, um ihrem Liebsten in die Arme zu fallen und ihm mit einem Kuss zum Sieg zu gratulieren.