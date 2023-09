Taylor Swift: Ist das Outfit von Travis Kelce ein Easter Egg?

Trug der Football-Star einen neuen Hinweis auf 1989 TAYLOR'S VERSION?

Während Taylor Swift und Travis Kelce gerade für Dating-Gerüchte sorgen, glauben ihre Fans nun ein weiteres Easter Egg ihres bald erscheinenden Albums 1989 TAYLOR’S VERSION entdeckt zu haben.

Schon seit Beginn ihrer Karriere hat Taylor Swift sogenannte Easter Eggs für sich genutzt. Sie stellen kleine Tipps und Teaser für spätere Ankündigungen dar. In den vergangenen Jahren haben es sich ihre Fans zur Aufgabe gemacht, in jedem Auftreten der Sängerin diese möglichen Easter Eggs zu suchen.

Der neueste Hinweis auf Taylor Swifts neues Album 1989 TAYLOR’S VERION scheint laut Fans das Outfits des 33-jährigen Travis Kelce zu sein. Als er gemeinsam mit Swift am Sonntag, den 24. September, sein Football-Spiel verließ, wurden sie von Jarrett Payton, Sohn des NFL-Stars Walter Payton, dabei gefilmt. Die Jacke und Hose des Kansas-City-Chiefs-Spielers wurde dabei als die „1989 Bedroom Painting“ Jacke und Hose der Marke KidSuper erkannt. Somit trägt das Jeans-Set von Kelce den gleichen Namen wie Taylor Swifts neues Album.

X-Beitrag von Jarrett Payton

Nach dieser Entdeckung suchten viele Swifties weitere Hinweise in dem Auftreten der beiden. Ein Fan stieß dabei auf mehr Informationen zu Travis Kelce und bringt diese mit Taylor Swift in Verbindung. Die Person tweetete: „Ihr werdet NICHT glauben, was ich über Travis Kelce herausgefunden habe: Dass er 1989 geboren wurde, 2013 der NFL beigetreten ist, seinen ersten Superbowl im Alter von 31 Jahren gewonnen hat (13 Jahre rückwärts) und als Sahnehäubchen 113 kg wiegt, ist das nicht WILD?“

Da Taylor Swifts Glückszahl die Nummer 13 ist, bringen viele ihrer Fans das Auftauchen dieser Zahl mit ihr und ihren Easter Eggs in Verbindung. Doch Swift selbst hüllt sich momentan noch in Schweigen.