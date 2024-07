Taylor Swift: Käfer- und Klavier-Panne in Mailand

Während ihrer Auftritte im San-Siro-Stadion gab es für Taylor Swift einige amüsante Zwischenfälle.

Taylor Swift hat am Samstag und Sonntag (13. & 14. Juli 2024) ihre „Eras-Tour“ in Mailand fortgesetzt. Dabei wurde sie von einem Käfer überrascht und sie hatte eine Panne mit ihrem Klavier.

Taylor Swift: Ein Käfer als Überraschungsgast

Am Samstagabend musste Taylor Swift ihren Auftritt während des Liedes „I Almost Do“ unterbrechen, als ihr ein Käfer in den Mund flog. „Ich habe noch einen verschluckt“, bemerkte sie trocken dem lautstarken Publikum gegenüber. Swift, die auf ihrer Tour immer wieder mit Insekten zu kämpfen hat, nahm es mit Humor: „Ich wusste, dass das passieren würde, weil es hier heute Abend so viele Käfer gibt“, erklärte sie dem Publikum und setzte ihren Auftritt nach einer kurzen Hust-Pause fort.

Die Sängerin scheint Krabbeltierchen anzuziehen – während ihres Konzerts im Wembley-Stadion in London am 23. Juni (2024) flog ihr bereits ein Käfer in den Mund, angeblich habe sie ihn auch damals verschluckt. Sie war gerade dabei „All Too Well (10 Minute Version)“ vor Tausenden von Fans zu performen, als ein Insekt sie zum Husten brachte. „Ich hab einen Käfer verschluckt. Könnt ihr singen?“, fragte sie damals die Menge, die begeistert einstimmte, um ihr zu helfen.

Klavierpanne am Sonntag

Der Sonntag brachte eine weitere unerwartete Wendung, als Taylor Swift während eines Mash-ups der Überraschungssongs „Getaway Car“ und „Out of the Woods“ bemerkte, dass etwas mit ihrem Klavier nicht stimmte. „Wisst ihr was, wir haben es endlich kaputt gemacht. Wir haben das Ding endlich kaputt gemacht“, scherzte sie, während ein Techniker das Problem behob. Nach der Reparatur schloss Swift den Klavierdeckel und feierte triumphierend: „Ich habe es geschafft!“

Abseits der Zwischenfälle präsentierte Taylor Swift in Mailand neue Kostüme für ihre „Eras-Tour“. Für die FEARLESS-Epoche trug sie ein schimmerndes, schwarz-goldenes Roberto-Cavalli-Kleid, das an die Ästhetik von REPUTATION erinnerte. Ihr neues TORTURED POETS DEPARTMENT-Kostüm, ein weißes Vivienne-Westwood-Kleid, trug diesmal einen Text aus ihrem Song „Who’s Afraid of Little Old Me?“ Um ihre „SPEAK NOW“-Performance zu ergänzen, trug Swift ein neues Ballkleid in passendem Lila.

Mit nur noch sieben Städten beim europäischen Teil der Tournee bleibt abzuwarten, welche Überraschungen Swift und ihre Fans in den kommenden Wochen erwarten. Die „Eras-Tour“ wird im Dezember ihren Abschluss finden.