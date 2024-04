Taylor Swift: Darum ist THE TORTURED POETS DEPARTMENT ein Doppelalbum

31 Songs – Taylor Swift musste sich viel von der Seele schreiben.

THE TORTURED POETS DEPARTMENT ist eigentlich ein Doppelalbum. Taylor Swift hat verraten, dass sie 15 zusätzliche Tracks aufgenommen hat, die nun auch in Form von „The Tortured Poets Department: The Anthology“ erhältlich sind.

„Es ist eine Überraschung um zwei Uhr morgens: THE TORTURED POETS DEPARTMENT ist ein geheimes DOPPEL-Album“, schrieb Swift auf Instagram. „Ich habe in den letzten zwei Jahren so viel gequälte Poesie geschrieben und wollte das alles mit euch teilen, also hier ist die zweite Tranche von TTPD: The Anthology. 15 zusätzliche Songs. Und jetzt ist die Geschichte nicht mehr meine… sie gehört ganz euch.“

Taylor Swift: Tracklist von THE TORTURED POETS DEPARTMENT

Fortnight (feat. Post Malone)

The Tortured Poets Department (Explicit)

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad (Explicit)

So Long, London

But Daddy I Love Him (Explicit)

Fresh Out The Slammer

Florida!!! (feat. Florence + The Machine) (Explicit)

Guilty As Sin?

10.Who’s Afraid Of Little Old Me?

11.I Can Fix Him (No Really I Can)

12.loml (Explicit)

13.I Can Do It With A Broken Heart (Explicit)

14.The Smallest Man Who Ever Lived (Explicit)

15.The Alchemy

16.Clara Bo

Tracklist von THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY

17.The Black Dog

18.I’m gonna get you back

19.The Albatross

20.Chloe Or Sam Or Sophia Or Marcus

21.How Did It End

22.So High School

23.I Hate It Here

24.thank you aIMEE

25.I Look In People’s Windows

26.The Prophecy

27.Cassandra

28.Peter

29.The Bolter

30.Robin

31.The Manuscript

Mit den zusätzlichen Songs schafft es THE TORTURED POETS DEPARTMENT nun auf stolze 31 Tracks . Neu hinzugekommen sind unter anderem „The Manuscript“, „The Bolter“, „The Albatross“ und „The Black Dog“, die als Bonustracks auf verschiedenen Vinylversionen des Albums enthalten sind.

THE TORTURED POETS DEPARTMENT ist das nunmehr elfte Album der Sängerin, auf dem sie erneut mit Jack Antonoff und Aaron Dessner zusammenarbeitet. Die Songs thematisieren ihre jüngsten Beziehungen sowie ihr eigenes öffentliches Image und beinhalten Kooperationen mit Post Malone („Fortnight“) und Florence and the Machine („Florida!!!“).

Taylor Swift kündigte das Album bereits bei der Grammy-Verleihung im Februar an, als sie den Preis für das beste Pop-Gesangsalbum entgegennahm.