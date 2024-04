Endlich gibt es wieder eine Lennon/McCartney-Produktion.

James McCartney und Sean Ono Lennon, die Söhne der Beatles Paul McCartney und John Lennon, haben gemeinsam einen Song mit dem Titel „Primrose Hill“ geschrieben. Wie könnte es auch anders sein, handelt es sich dabei um eine nachdenkliche Ballade, in dem Fall sehr akustisch gehalten.

Wie die BBC schreibt, ist der Song eine Art Ode an den Londoner Aussichtsplatz im Regent’s Park. McCartney kündigte die Veröffentlichung zusammen mit seinem „guten Freund“ an und sagte, er sei von dem Song „begeistert“.

„Mit der Veröffentlichung dieses Songs fühlt es sich an, als ob wir den Ball nun endlich ins Rollen bringen“, schrieb er auf X. Auf Instagram ergänzte er, dass die Idee für das Stück auf eine Tagträumerei aus der Kindheit zurückgeht, die ihm an einem Sommertag in Schottland kam.

Paul McCartney ist von „Primrose Hill“ begeistert

„Primrose Hill“ bekam auch bereits den väterlichen Segen. Paul McCartney rührte in den sozialen Medien ordentlich die Werbetrommel und sendete „viel Liebe an Sean Ono Lennon“, der den Song mitgeschrieben hat.

Ono Lennon ist der jüngere Sohn des verstorbenen John Lennon und von Yoko Ono. James ist der Sohn von Paul McCartney und dessen verstorbener erster Frau Linda McCartney. „Primrose Hill“ ist bereits McCartneys zweite Veröffentlichung in diesem Jahr, nachdem er im Februar mit „Beautiful“ sein erstes Soloalbum seit 2016 veröffentlichte. Ono Lennon hat eine Reihe von Soloplatten herausgebracht und tritt zusätzlich regelmäßig mit einer Reihe von Bands auf, darunter Cibo Matto, The Ghost Of A Saber Tooth Tiger und The Lennon Claypool Delirium.