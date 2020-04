„The Last Dance“ auf Netflix: Wie Michael Jordan die Chicago Bulls zum besten Basketballteam der Welt machte

Das wird Dich auch interessieren





„His Airness“ Michael Jordan wäre wohl auch ohne die Chicago Bulls der legendärste Basketballer aller Zeiten geworden. Die Bulls ohne ihn aber gewiss nicht DAS dominierende NBA-Team der Neunziger – mit sechs gewonnenen Meisterschaften in sieben Jahren. Davon erzählt die nun bei Netflix gestartete ESPN-Doku „The Last Dance“. Sie ist ein Quell der Freude, Nostalgie und Fun Facts für Menschen, die die Profiliga damals schon verfolgten. Und ein Stück Sportgeschichte für alle anderen.

19. Juni 1984 in New York. Beim 37. Draft, also dem Event, bei dem die NBA-Profiteams die talentiertesten Newcomer der Reihe nach für ihren Kader verpflichten, versammeln sich diverse Namen, die bald Legenden werden würden: Auf Platz 1 wählen die Houston Rockets den nigerianischen Center Hakeem Olajuwon aus. Die Portland Trailblazers „picken“ Sam Bowie auf Platz 2. Auf Platz 3 entscheiden sich die Chicago Bulls für Michael Jordan, der schon in seinem Collegeteam in North Carolina als kommender Superstar galt. Es folgten Namen wie John Stockton, Charles Barkley, Alvin Robertson und Otis Thorpe. Die Klasse von ’84 gilt als der vielleicht stärkste Rookie-Jahrgang in der Geschichte der NBA. Einige von ihnen werden 1992 als „Dream Team“ die Sommer-Olympiade in Barcelona dominieren. Sam Bowie nicht: An ihn erinnert sich niemand wegen seines Spiels, sondern weil er derjenige war, der zwischen Olajuwon und Jordan gedraftet wurde.

Dass der damals 21-jährige Michael Jordan ein Ausnahmeathlet ist und die Liga bald wie kein anderer dominieren würde, ahnte nicht nur der Trainerstab bei ersten Testspielen nach seiner Verpflichtung. Schon in seiner zweiten Saison verletzte er sich derart am Fuß, dass die restlichen Spielzeit für ihn auf der Kippe stand. Die Ärzte attestierten ihm eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit, dass eine Wiederverletzung seine Karriere beenden könnte, wenn er zu früh weiterspielen würde. Teambesitzer Jerry Reinsdorf fragte Jordan: „Wenn Du Kopfschmerzen hast und ein Doktor die zehn Tabletten gäbe, von denen einer aber tödlich sein könnte, würdest du sie nehmen?“ Jordan, so will es die in der Doku erzählte Legende, soll geantwortet haben: „Kommt darauf an wie stark die verdammten Kopfschmerzen sind.“ Eine Anekdote, die neben Jordans Talent auch von seinem unbedingten Willen berichtet.