LeBron James zelebriert seinen NBA-Scoring-Rekord mit Ice Cubes „It Was A Good Day“

Seit dem 7. Februar ist LeBron James der All-Time-Scoring-Leader der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA. Damit hält er einen der dort wichtigsten Rekorde in der Geschichte. Eine Woche später hat der Superstar, der offenbar Zeit zum Verarbeiten brauchte, den Meilenstein mit einem Ice-Cube-Zitat zelebriert.

„Get me on the court and I’m trouble, last week – messed around and got a triple double“, rappt Ice Cube auf „It Was A Good Day“ von seinem dritten, 1992 erschienenen Soloalbum THE PREDATOR. James passt die Line, die sich eigentlich auf das Erzielen zweistelliger Werte in drei verschiedenen Statistiken während eines Basketballspiels bezieht, auf seine ungleich größere Leistung an.

38.411 and counting

An jenem Abend trafen sich die Los Angeles Lakers und die Oklahoma City Thunder in der Crypto Arena (ehemals Staples Center) in Los Angeles. Das Spiel endete mit 133:130 für die Thunder, aber dieses Ergebnis geriet zur Nebensache. Im dritten Viertel meißelte LeBron James seinen Namen mit einem High-Post-Fadeaway noch tiefer in die Annalen der NBA ein, als er es in den bisher 20 Jahren aktiver Karriere eh schon getan hat. Was mindestens seit Beginn der Saison feststand (soweit keine Verletzungen es verhindert hätten) war geschehen: Niemand in der fast 76-jährigen Geschichte der NBA hat mehr Punkte erzielt als der 38-Jährige. Seit über 30 Jahren standen die 38.387 Punkte, die Kareem Abdul-Jabbar bis zum Ende seiner Karriere 1989 für die Milwaukee Bucks und die Lakers erzielte, scheinbar unerreichbar als Rekord fest. Andere Ära, anderer Spielstil. Ein Triple-Double erzielte James an diesem Abend allerdings nicht.

Es ist der größte statistische Meilenstein einer außergewöhnlichen Karriere und die mittlerweile 38.411 Punkte (Stand 16. Februar 2023) voraussichtlich noch eine Weile lang nicht das letzte Wort. Bis mindestens 2024 läuft sein Vertrag in Los Angeles noch und der Forward spielt, trotz seines fortgeschrittenen Alters und einiger Verletzungen in den vergangenen Jahren, so effizienten Basketball wie selten zuvor. Es gibt auch Spekulationen, dass er sein Karriereende herauszögern möchte, um eine letzte Saison in der Liga gemeinsam mit seinem Sohn zu spielen. Der 18-jährige LeBron Raymone „Bronny“ James Jr. kann frühestens 2024 einen Vertrag unterschreiben.