Mike Skinner ist mit The Streets endgültig zurück. Nachdem er dieses Jahr diverse neue Tracks sowie die Reissues seiner ersten beiden Alben ORIGINAL PIRATE MATERIAL und A GRAND DON’T COME FOR FREE veröffentlichte und ein paar Live-Shows in England (und eine in Berlin) spielte, hat er nun neue Tourdaten veröffentlicht: Im Februar 2019 kommt Skinner für fünf Konzerte wieder nach Deutschland, präsentiert vom Musikexpress.

Musikexpress präsentiert: THE STREETS auf „THE DARKER THE SHADOW THE BRIGHTER THE LIGHT, PART 2“-Tour in Deutschland

16.02.2019 Berlin | Columbiahalle

18.02.2019 Hamburg | Große Freiheit

19.02.2019 Köln | Live Music Hall

20.02.2019 Wiesbaden | Schlachthof

22.02.2019 München | Muffathalle

Der exklusive Vorverkauf startet am Freitag, den 18. Mai 2018, um 10 Uhr auf eventim.de.

Mit/Als The Streets veröffentlichte Mike Skinner fünf Alben, allen voran das maßgebliche Debüt ORIGINAL PIRATE MATERIAL im Jahr 2002, das es auf Platz 9 unsere 50 besten Alben des neuen Jahrtausends schaffte. zu seinen bekanntesten Songs zählen unter anderem „Let’s Push Things Forward“, „Blinded By The Lights“ und „Fit But You Know It.“ Seitdem nahm Skinner unter anderem ein Album mit Rob Harvey (The Music) als The D.O.T. auf, gründete mit Murkage die Tonga Balloon Gang und verdingte sich als DJ und Produzent.