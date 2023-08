Diddy kündigt sein erstes Solo-Album seit 17 Jahren an

Diddy kündigt seine neue Platte THE LOVE ALBUM: OFF THE GRID für den 15. September an.

Nach 17 Jahren soll nun wieder ein Solo-Album von Diddy erscheinen. Der Sänger kündigte sein neues Werk THE LOVE ALBUM: OFF THE GRID für den 15. September an und veröffentlichte dazu einen Trailer auf seinem Instagram-Profil.

Trailer mit dokumentarischem Charakter

Zwar veröffentlichte Diddy 2012 die Platte LAST TRAIN TO PARIS zusammen mit Dirty Money, doch ist sein letztes richtiges Solo-Projekt PRESS PLAY (2006) bereits 17 Jahre her. Nun teilte Diddy am Dienstag (22. August) einen Trailer zu seinem neuen Album THE LOVE ALBUM: OFF THE GRID, welches über sein eigenes Label „Love Records“ erscheinen wird. Obwohl der 53-Jährige in den vergangenen Jahren immer wieder Singles veröffentlichte, konzentrierte Diddy sich erstrangig auf andere Business-Stränge. Dass sein letztes größeres Projekt schon einige Jahre zurückliegt, scheint auch dem Musiker bewusst zu sein. So eröffnete er den Trailer mit der Frage:

„Warum mache ich das? Vor allem angesichts des Erfolgs, den ich hatte, und der stressigen und tückischen Musikindustrie …“

Auf dem Instagram-Post hat Diddy unter anderem Justin Bieber, Swae Lee, Mary J. Blige, Babyface, Teyana Taylor, The Weeknd, French Montana, DJ Khaled und 21 Savage verlinkt – wovon einige Künstler:innen auch im Video zu sehen sind. So treten Justin Bieber und Mary J. Blige gemeinsam mit Diddy ans Studio-Mikro und lassen so spekulieren, ob die Tags Hinweise auf Gastbeiträge auf dem Album sein könnten. Eine offizielle Betätigung dieser Theorie gibt es bislang allerdings noch nicht.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Diddy bereits nach einer siebenjährigen musikalischen Pause seine Single „Gotta Move On“ zusammen mit Bryson Tiller. Der Track thematisiert eine schmerzhafte Trennung und dem damit verbundenen Neubeginn.