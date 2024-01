The Weeknd teasert finales Album an – ist danach wirklich Schluss?

Das Werk soll der noch fehlende Part in seiner Trilogie sein.

Wie auch bei seinen ersten drei Mixtapes möchte The Weeknd auch aus seinen finalen drei Alben eine Trilogie machen. Eins fehlt ihm dazu noch, an diesem will er jetzt arbeiten. Es soll dann gemeinsam mit seinen Platten AFTER HOURS und DAWN FM das Abschluss-Trio bilden und das Ende der aktuellen The-Weeknd-Ära seiner Karriere einläuten. Aber wie geht es dann weiter?

Es soll enden, wie es begonnen hat

Das erste Compilation-Album von The Weeknd erschien 2012 und fasste seine drei ersten Werke HOUSE OF BALLOONS, THURSDAY und ECHOS OF SILENCE zusammen. Zwölf Jahre später teasert er jetzt die finale LP in einem Instagram-Beitrag an. Dieser zeigt in einer Slideshow die Cover seiner zwei jüngsten Werke und ein drittes, bisher schwarzes, mit einem Fragezeichen in der Mitte und dem typischen Warnhinweis für Eltern, aufgrund von expliziten Texten und Ähnlichem.

The Weeknds Instagram-Post:

Was kommt nach The Weeknd?

Bereits im Mai 2023 äußerte sich The Weeknd, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, zu seiner musikalischen Zukunft und warum die aktuelle Ära bald ein Ende nimmt. In einem Interview mit dem „W Magazine“ sagte er: „Es kommt ein Punkt und eine Zeit, an dem ich mich bereit mache, das Kapitel The Weeknd zu schließen. Ich werde weiterhin Musik machen, vielleicht als Abel, vielleicht als The Weeknd. Aber ich will immer noch The Weeknd töten. Und das werde ich auch. Irgendwann. Ich versuche definitiv, diese Haut abzulegen und neu geboren zu werden. Das Album, an dem ich jetzt arbeite, ist wahrscheinlich mein letztes Hurra als The Weeknd. Das ist etwas, das ich tun muss. Als The Weeknd habe ich alles gesagt, was ich sagen kann.“

Dieser Punkt scheint jetzt erreicht zu sein. Wann mit der neuen Platte zu rechnen ist und was wir genau von ihr erwarten können, ist bisher nicht klar.

