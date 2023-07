Michael Imperioli verbietet Homophoben „The White Lotus“ & „Sopranos“ zu schauen

Der Schauspieler übt so Kritik an einem Gerichtsentscheid, das es Unternehmen erlaubt, sich gegen das Zusammenarbeiten mit queeren Personen zu entscheiden.

„Sopranos“-Mime Michael Imperioli hat sich auf Instagram über einen aktuellen Gerichtsentscheid geäußert, der es Unternehmen nun erlaubt, sich offiziell gegen eine Zusammenarbeit mit – in diesem Fall – queeren Menschen zu entscheiden. Zuvor war dies aufgrund des Anti-Diskriminierungsgesetzes nicht möglich. Imperiolis Reaktion darauf war, in den sozialen Medien ein Statement anlässlich der „homophoben und diskriminierenden“ Gerichtsentscheidung zu teilen: „Ich habe beschlossen, Bigotten und Homophoben zu verbieten, die ,Sopranos‘, ,White Lotus‘, ,Goodfellas‘ oder irgendeinen Film oder eine Fernsehserie, in der ich mitgespielt habe, zu sehen“, schreibt er in seinem Instagram-Post.

Imperioli: „Amerika wird von Minute zu Minute dümmer“

Imperioli fährt in seinem Posting fort: „Danke, Supreme Court, dass du mir erlaubst, diejenigen zu diskriminieren und auszuschließen, mit denen ich nicht einverstanden bin und gegen die ich bin. USA! USA!“ Der 57-Jährige kommentierte seinen eigenen Beitrag in der Kommentarspalte noch und ergänzte: „Hass und Ignoranz sind kein legitimer Standpunkt“ und „Amerika wird von Minute zu Minute dümmer.“

Tage zuvor, am 24. Juni, postete Imperioli noch die Aufforderung, „stark, furchtlos und stolz zu sein“: „Happy Pride 2023“ schrieb der Schauspieler, „und vergewissert euch, dass ihr WÄHLEN geht, damit wir die Fanatiker aus dem Amt jagen können!“ Der Schauspieler unterstützt die Bewegung, auch wenn er selbst ist nicht queer, sondern seit 1995 mit Victoria Chlebowski verheiratet und Vater zweier Kinder ist.

Eine Gerichtsentscheidung in den USA erlaubt Unternehmen die Diskriminierung von Minderheiten

Das US-amerikanische Gericht hat, wie „American Press“ veröffentlichte, vergangene Woche mit 6:3 zugunsten einer Designerin eine Ausnahme für ein bestehendes Gesetz erhoben. Diese bedeutet, dass sich die Designerin – und somit alle Unternehmen – fortan weigern können, „Websites für gleichgeschlechtliche Hochzeiten zu entwerfen“, obwohl das Gesetz von Colorado unter anderem „Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung, der Herkunft und des Geschlechts verbietet“.

Die Richter:innen argumentierten, dass es „gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung nach dem Ersten Verfassungszusatz verstoßen würde“, wenn sie gezwungen würde, die Websites zu gestalten.

Richterin des Supreme Court gegen die Entscheidung: „Ein trauriger Tag für das amerikanische Verfassungsrecht und für das Leben von LGBT-Menschen“

Eine der Richter:innen, Sonia Sotomayor, schloss sich der offiziellen Gegenbewegung an, wie „Hollywood Reporter“ berichtet. Ihr offizielles Statement zu dem Ausnahme-Gesetz: „Heute gewährt der Gerichtshof zum ersten Mal in seiner Geschichte einem Unternehmen, das der Öffentlichkeit zugänglich ist, das verfassungsmäßige Recht, sich zu weigern, Angehörige einer geschützten Gruppe zu bedienen.“

Sie vermittelt, dass sie darin eine rückschrittliche Bewegung sieht: „Die LGBT-Rechtsbewegung hat historische Fortschritte gemacht, und ich bin stolz auf die Rolle, die dieses Gericht in letzter Zeit in dieser Geschichte gespielt hat“, schrieb sie an anderer Stelle in der abweichenden Meinung des Supreme Court. „Heute jedoch machen wir Schritte rückwärts…. Heute ist ein trauriger Tag für das amerikanische Verfassungsrecht und für das Leben von LGBT-Menschen.“